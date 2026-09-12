След загубата от Англия! Ново унижение за Норвегия
Националния им превозвач с логото на Великобритания
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Националния им превозвач с логото на Великобритания
Сключи най-странния облог в историята на авиацията
Отменени са 10 000 излитания
Клиентите могат да презаверят билетите си, ако се налага
Авиокомпанията се разделя с много произведения на изкуството
Сериозна е заплахата от извършване на терористичен акт в Египет
Лондон. British Airways ще се превърне в първата европейска авиокомпания, която ще позволи на пасажерите да включат мобилните си телефони или други ел...