Обирджиите в Лувъра проговориха! Мистериозният поръчител Джо

Френският вестник Le Monde днес публикува пълните самопризнания на двама от основните обирджии, които разкриват сензационни подробности за обира на кралските бижута от Лувъра през октомври 2025 г.

Двамата задържани, идентифицирани като Абдулай Н. и Геламалах А., са направили мащабни разкрития пред разследващите съдии.

Задържаните разкриват, че операцията е била ръководена от поръчител на име „Джо от Обервилие“. Единият от крадците се съгласил заради плачевното си финансово положение, а „Джо“ му обещал 15 000 -20 000 евро. Мъжът призна, че е знаел за плановете за обир на Лувъра, докато неговата съучастничка вярвала, че става обир на бижутерски магазин. "Никога нямаше да отида там, ако знаех," уверява тя, казвайки, че е взела хонорар от 20 000 -25 000 евро.

Шокиращото е, че според думите им, самият „Джо“ е участвал лично на терен при проникването в Лувъра.

Веднага след дръзкия 8-минутен обир, Абдулай Н. е пренесъл цялата плячка, оценена на около 88 милиона евро, с мотор.Тя е била предадена на „Джо“ в подземен гараж в северното парижко предградие Обервилие, което се потвърждава и от размити записи от охранителни камери.

Обирджиите категорично отказват да разкрият истинското име на „Джо“, тъй като са получавали заплахи в ареста да мълчат и се страхуват за сигурността на семействата си. Те твърдят, че поръчителят е просто посредник на „още по-големи риби“.

Двамата твърдят пред съда, че други двама заподозрени по делото (Слиман К. и Рашид Х.) са напълно невинни. „Хванали сте грешните хора“, заявява Абдулай Н. пред съдиите.

Френската полиция продължава да работи по две основни теории за откраднатите бижута. Едната е, че бижутата все още са скрити някъде в района на Париж и само четиримата задържани знаят местоположението им.

Другата е, че вече са разпродадени в чужбина, а безценните сапфири, диаманти и изумруди са прешлифовани и препродадени на черния пазар извън Франция. Това, разбира се, е най-големият кошмар на историците.

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