Ново откритие на НАСА! Пчелни пити на Марс

Марсоходът Curiosity е открил интригуващи скални образувания на Марс, които поразително приличат на гигантска пчелна пита, съобщи НАСА.

Според НАСА, тези "пчелни пити" всъщност представляват древни пукнатини от изсъхнала кал.

Това са множество геометрични многоъгълници, оформени в марсианския кратер Гейл, като те не са дело на извънземен живот, а са се образували чрез напълно естествени физични процеси.

Подобни многоъгълни мрежи се появяват на Земята, когато мокрото дъно на езеро периодично съхне, напуква се и се запълва отново през различни сезони. Пример за това е известният Гигантски път в Северна Ирландия

Откритието е от изключително значение, тъй като наличието на толкова добре запазени шестоъгълници е първото доказателство за по-продължителен и цикличен климат на древния Марс.

Освен това, тези цикли на мокро и сухо са необходими за еволюцията на органичните молекули, които могат да доведат до живот.

Научният екип на мисията се опитва да установи и произхода на много от откритите тъмни скали, които по всяка вероятност са части от метеорити.

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