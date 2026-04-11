10- годишна смая шефа на НАСА. Зададе му най-мистериозния въпрос   

10-годишно момиче написа най-необичайното писмо до администратора на НАСА Джаред Айзекман, когото наричат Повелителят на Космоса.

43-годишният милиардер е първият цивилен ръководител на агенцията, активен комерсиален астронавт, мозък на създаването на постоянна база на Луната.

Десетгодишната Каела му отправи искрена молба да върне статута на планетата Плутон.

В писмото момичето излага свои аргументи в защита на космическия обект.

„Защо не върнете на Плутон статута на планета? Тя е част от нашата слънчева система и някога вече е била призната за планета. Сега е джудже, но не заслужава това. Ако го направите, много хора ще са щастливи", написа тя в писмото, което публикува в социалната мрежа Х.

Каела също демонстрира завидни познания за Плутон. Тя посочи, че планетата е открита през 1930 г., намира се в пояса на Кайпер, има пет известни луни.

Писмото на Каела стигна до НАСА, а после най-изненадващо Айзекман й отговори.

"Каела, разследваме го", а после създаде специален отдел да се занимава специално с този въпрос, пише The Times of India.

