Джокович показа как се танцува „Бангаранга“

Звездата на световния тенис Новак Джокович отново показа доброто си отношение към България, след като е известен фен на песента „Луда по тебе“ на Камелия и дори поиска да му я пуснах в София по време на демонстративен мач срещу Григор Димитров през 2024 г.

Този път Ноле демонстрира прекрасно настроение на фона на българския световен хит „Бангаранга“, с който Дара спечели песенния конкурс на „Евровизия“. Сърбинът показа видео, с което предизвика световната №1 в женския тенис Арина Сабаленка на танцов дуел.

Носителят на рекордните 24 титли от Големия шлем засне видео в „Тик Ток“, на което танцува с дъщеря си Тара под звуците на „Бангаранга“. Двамата видимо се забавляваха под звуците на музикалния хит.



