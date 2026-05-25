Тамара Глоба: Лавина от новини за Скорпиона, всичко се подрежда за Козирога

Тази седмица ще ви помогне да видите по-ясно собствените си желания и да отсеете всичко повърхностно. Чути думи или неочаквани новини ще ви подтикнат да вземете важни решения.

Съдбата ще започне да връзва разхлабените краища: забравени неща ще се върнат, стари обещания ще бъдат спомнени и много пъзели най-накрая ще си дойдат на мястото. Сред суматохата и забързаността на ежедневието, изведнъж ще почувствате невидима ръка, която нежно ви води в посоката, в която сте се страхували да поемете. До неделя всичко ще се е разплитало и дори скорошните тревоги ще ви се струват като научен урок.

В любовта способността да се разбираме без високопарност ще излезе на преден план. Необвързаните ще срещнат някой, който ще им се стори болезнено познат, сякаш от далечен сън. Много двойки отново ще се научат да ценят тишината заедно и в тази тишина ще се роди нова дълбочина. Петък вечер може да бъде кръстопът: някои връзки ще приключат, само за да се разпалят отново по-късно, докато за други ще се разпали искра от един случаен поглед. Съботният дъжд или гръмотевична буря навън ще създадат специална атмосфера за точно този разговор, след който хората или ще продължат ръка за ръка, или спокойно ще се откажат от миналото.

Седмичният хороскоп на Тамара Глоба за 25–31 май 2026 г., Овен

Ще се окажете в разгара на събитията и всяко ваше действие ще даде бързи резултати. На работа нечий инат ще се сблъска с вашата напористост, но този спор ще ви помогне да намерите неочаквано и успешно решение. В средата на седмицата телефонът ще звънне и някой, с когото не сте говорили от известно време, ще ви каже нещо важно за вашите дела. В четвъртък ще почувствате невиждан прилив на енергия и лесно ще се справите с всичките си натрупани задачи. До уикенда най-накрая ще оцените тишината в дома си и тя ще ви се стори по-ценна от всякакви бляскави победи.

Любов: Любовта ще се проявява чрез ежедневни жестове: чай, приготвен без молба, закърпен ръкав, брошка, избрана да подхожда на облеклото ви. Силна двойка ще иска да организира вечеря на свещи не в ресторант, а в собствената си кухня, боса, под дъжда - и тази простота ще донесе нова топлина. Необвързаният Овен внезапно ще се погълне от глас от радиопредаване или лекция, което в крайна сметка ще доведе до наистина топла среща. Ще получите подаръка, за който сте мечтали преди шест месеца, и самият факт, че някой си е спомнил за вас, ще ви разплаче. Неделен залез ще ви даде спокоен разговор за бъдещето ви заедно и планът ще се оформи естествено.

Хороскопът на Тамара Глоба за седмицата от 25 до 31 май 2026 г., Телец

Тази седмица обещава спокойствие и надежден комфорт в почти всичко. В понеделник или вторник, докато преглеждате стари документи, внезапно ще откриете забравена сума пари или документ, отдавна смятан за изгубен. На работа най-накрая ще забележите старанието си и ще ви бъде поверен важен, дългосрочен проект. В средата на седмицата интуицията ви ще се изостри и веднага ще забележите всеки, който се опитва да ви мами зад гърба ви. До уикенда домът ви ще плаче за обновяване – може би ще се появи старо одеяло или красива чаша, които мигновено ще се превърнат в любими неща на семейството.

Любов: Страстта ще се разрази като горещ вятър пред буря – остър и мощен. Любимият ви човек ще се осмели на стъпка, граничеща с лудост, а вие ще му отговорите с пълно доверие. Самотен Телец може да намери своята сродна душа там, където цари духът на съревнование – на спортното игрище или в шумен дебат. Дългогодишен неразрешен конфликт в двойката внезапно ще избледнее, когато едновременно протегнете ръка един към друг. Вторник вечер ще ви донесе кратка бележка или съобщение без име, но веднага ще познаете кой го е изпратил.

Седмичният хороскоп на Тамара Глоба за 25–31 май 2026 г., Близнаци

Пред вас ще се разкрият множество възможности, всяка от които изисква такт и вашия характерен вкус. В понеделник късметът ще ви се усмихне в преговорите: ще изречете точно правилните думи, за да облекчите напрежението и да доведете до споразумение. До средата на седмицата ще бъдете помолени да посредничите в спор и двете страни ще приемат решението ви с искрена благодарност. Изведнъж ще искате да освежите декора или визията си, добавяйки нотка морско зелено или вечерно небе. Уикендът ще се усеща като социално събиране, където неволно ще зададете тона на цялата група.

Любов: Нежността ще се прикрие като ежедневие: вашият партньор мълчаливо ще изпълни молба, която сте отправили преди три дни, и тази прецизност ще говори по-силно от думите. В средата на седмицата е възможна малка кавга, но вместо бой, двамата ще избухнете в смях и ще си поръчате пица за вечеря. Свободният Близнак ще срещне някого на ден за общественополезен труд или на доброволческо пътуване, а споделената им приятна умора ще прелее в уютни събирания и сърдечни разговори. Ще рискувате да се отворите и да покажете своята уязвимост, а в замяна ще получите не упреци, а много грижовно разбиране. Неделната сутрин ще започне с дълга закуска заедно, където ще обсъдите летните планове и тези моменти ще се превърнат в чиста хармония.

Хороскоп от Тамара Глоба за седмицата от 25 до 31 май 2026 г., Рак

Тази седмица ще разкрие скритите мотиви зад много събития, а острият ви усет ще разпознае какво се крие зад хубавите думи. В началото на седмицата ще чуете объркан откъс от разговор зад кулисите, но безпогрешно ще различавате истината от лъжите. Специална магнетична сила ще се събуди във вас и някой ще ви разкрие това, което е възнамерявал да запази в тайна. На работното място всички ще усетят скритото ви влияние и дори без известна позиция ще можете да насочите хода на среща в правилната посока. До събота най-накрая ще посегнете към далечно чекмедже или сейф и ще намерите документ, който хвърля светлина върху дълго пазена семейна история.

Любов: В сърдечните въпроси ще се окажете разкъсвани между интереса към новостите и лоялността към вече изграденото. Вашият партньор неочаквано ще разкрие ослепителни познания за изкуството или историята и това ново измерение ще ви опияни отново. Необвързаните Раци рискуват да попаднат под магията на аристократична особа на частна изложба или във филхармония. Любовта ви към красотата ще резонира с друг, когато и двамата бъдете запленени от една и съща картина. Разговор, започнал в такси на път за вкъщи, ще се превърне в нощна разходка с признания, които никога не сте очаквали.

Седмичният хороскоп на Тамара Глоба за 25–31 май 2026 г., Лъв

Ще получите новини отдалеч, които ще накарат сърцето ви да пребие учестено с очакване за пътуване. В средата на седмицата проект, свързан с обучение или публикации, ще получи одобрение и ще почувствате почти младежка еуфория. Запознанство във влак или на автобусна спирка ще започне като непринуден разговор, но ще се превърне в завладяваща връзка. С наближаването на неделята във вас ще се събуди чувство за приключение и дори една обикновена разходка из непознат квартал ще ви донесе вълнуващо чувство на щастие.

Любов: Ще се появи леко влюбване чрез смях: някой ще отговори остроумно на шегата ви и разговорът ще продължи цяла нощ. В една връзка ще се опитате да размените ролите и този домашен театър неочаквано ще излекува стар разрив. Необвързаните Лъвове ще срещнат някой, който ще чете точно онази книга, която е променила мнението ви, и разговорът ще започне мигновено. Тази седмица ще бъдете вдъхновени от хода на мислите и нетрадиционните аргументи на другите. Съботната сутрин ще започне с това двамата да пишете забавни стихотворения върху салфетки и тези редове ще останат запечатани в паметта ви за дълго време.

Хороскоп от Тамара Глоба за седмицата от 25 до 31 май 2026 г., Дева

Тази седмица ще се усеща като завръщане в семейния дом – много неща ще докоснат душата ви и ще събудят стари спомени. През първите няколко дни ще се появи отново отдавна изгубен роднина, а новината за него ще съдържа важна улика. На работа ще бъдете помолени да бъдете миротворец, а способността ви да съчувствате на другите бързо ще разсее назряваща кавга. В най-напрегнатия момент ще ви попадне стар албум или кутия с писма, носещи утеха и обновени сили. С наближаването на уикенда ще сте нетърпеливи да месите тесто, да изпечете нещо домашно приготвено и да изпълните апартамента си с аромата на канела.

Любов: Страстта тази седмица ще се усеща като скрито течение – спокойствие отвън, но колосално привличане отвътре. Вашият любим човек може да мълчи цял ден, изпитвайки ви, но това мълчание ще избухне в буря от емоции, която ще превърне връзката ви в нещо много по-силно. Самотна Дева ще почувства токов удар от случайно докосване в асансьор или тесен коридор и този момент ще преобърне стари правила. Ще сънуваш любим човек и ще се събудиш сутринта с готов отговор на въпрос, който те измъчва от седмици. Съществуващият разрив във връзката ви ще бъде излекуван не от логиката, а от споделена нощна гръмотевична буря пред прозореца, когато телата говорят сами за себе си.

Седмичният хороскоп на Тамара Глоба за 25–31 май 2026 г., Везни

Този път ще изисква търпението на стратег и ще се справите блестящо, виждайки цялостната картина. През първите няколко дни ще бъде договорен договор или споразумение, което ще положи основите на вашето благополучие за месеци напред. Вашите началници ще ви наложат допълнително бреме, но вие ще го приемете с чувство на заслужена гордост. Сряда вечер ще ви свърже с възрастен роднина, чиито кратки думи на насърчение ще звучат като ключ към отключване на силата на предците. До петък най-сложните изчисления или документи ще отстъпят пред методичния ви натиск и ще се почувствате напълно в контрол над делата си.

Любов: Слънцето на вашия чар ще привлича много погледи, но сърцето ви ще откликне само на тихата топлина на човек с вярно сърце и мек глас. Вашият партньор ще направи публичен жест – не крещящ, а такъв, който само двамата ще разберете и ще бъде най-ценният комплимент. Необвързаните Везни ще бъдат изумени да видят някой, който отдавна е смятан само за приятел, да ви гледа с очи, пълни с тихо обожание. Среща на висок балкон или покрив под залеза в края на седмицата ще бъде наистина вълшебна. Дълбоко в себе си признавате, че в любовта не ви е нужен обожател, а някой, с когото да споделяте смеха си.

Хороскопът на Тамара Глоба за седмицата от 25 до 31 май 2026 г., Скорпион

Лавина от новини ще ви залее и ще се почувствате като диригент, насочващ множество потоци. Откъс от нечий разговор в кафене или в градския транспорт неочаквано ще ви даде ключа към важна работна задача. До средата на седмицата ще можете да постигнете споразумение с някого, който категорично отказа да ви изслуша само вчера. Пътуване до другия край на града ще доведе до поредица от запознанства, едно от които ще се превърне в съвместно начинание. До петък умората от безкрайните приказки ще е настъпила и ще се радвате да изключите телефона си и да вземете книга на хартия.

Любов: Любовта ще звучи като полузабравена мелодия от детството, ще стопля сърцето ви и ще ви кара да се усмихнете. Вашият партньор ще демонстрира рядка интуиция, предсказвайки настроението ви за целия предстоящ ден, а до вечерта ще получите подарък, за който дори не сте се сещали. Необвързаните Скорпиони ще срещнат съдбата си там, където има вода - край фонтан, на мост или просто в локви след топъл дъжд. Ще погледнете в очите на любим човек и ще видите дълбочина, в която някога сте се страхували да се потопите, но сега ще стъпите в нея без страх. В неделя вечер ще видите познат силует, който ви вика към брега, където в действителност скоро ще започне нова история на вашата душа.

Хороскопът на Тамара Глоба за седмицата от 25 до 31 май 2026 г., Стрелец

Ще ви сполетят прозрения като светкавици, изваждащи очертанията на бъдещето от тъмнината. През първата половина на седмицата, внезапна техническа повреда или софтуерен проблем ще ви подтикнат да измислите идея, която би могла да революционизира рутината ви. Приятели ще ви споделят неочаквани новини, които ще ви поканят да се присъедините към общност от съмишленици, които са също толкова смели. Около вас ще започне да се събира група, където всеки ще стане част от едно велико бъдещо начинание. В неделя ще попаднете на линк в имейла си за забравена лекция и съдържанието му сякаш ще зареди нов мисловен процес в главата ви.

Любов: Чувствата ще узреят и ще станат по-надеждни, като силен ариергард, който не крещи за себе си, а държи земята под краката ви. Вашият партньор ще ви повери ключовете за най-съкровените си вещи – било то вила или стар шкаф, пълен със семейни документи – и този жест ще струва повече от пръстен. Самотен Стрелец ще изпита чувството, че е „вероятно любим човек“ на бизнес среща, когато внезапно пламне искра, докато обсъжда бюджет. Изтощението от външния свят ще изисква тихо убежище, а вечер заедно с чаша тръпчиво вино край огъня ще се превърне в лек. Ще се осмелите да бъдете откровени и чувствата ви ще бъдат взаимни със същата сериозност, без намек за игривост.

Хороскопът на Тамара Глоба за седмицата от 25 до 31 май 2026 г., Козирог

Тази седмица всичко неорганизирано ще започне да се подрежда под зоркия ви поглед. В понеделник ще забележите недостатък в документите си, който никой друг не е забелязал, и това ще предотврати големи проблеми. Бюрото или стаята ви ще се нуждаят от пренареждане и в процеса внезапно ще откриете стара касова бележка или бележка, напомняща ви за важно събитие, което скоро ще бъде последвано. Тялото ви ще жадува за простота: прясно изцеден сок, разходка и половин час пълна тишина без екрани. В петък ще бъде доставен отдавна поръчан артикул, а качеството му ще надмине всички очаквания, давайки ви чувство на дълбоко удовлетворение.

Любов: Чувствата ще се проявят под формата на прости физически грижи: партньорът ви ще забележи, че ви е студено, и ще стопли дланите ви с дъха си. Ще бъдете неустоимо привлечени от водата – вечер край езерото, морето или дори в топла вана ще се превърнат в моменти на дълбока интимност. Необвързаните Козирози рискуват да се влюбят до уши в някой, който без повече приказки помага на детето ви или гали домашния ви любимец. Лек пристъп на ревност ще ви връхлети в средата на седмицата, но той ще се стопи веднага щом любимият ви човек ви прегърне и ви нарече с малкото си име. Късният чай в събота ще развърже езиците, ще извади наяве стари обиди, а споделените сълзи ще прочистят въздуха в къщата.

Седмичният хороскоп на Тамара Глоба за 25–31 май 2026 г., Водолей

Самият свят ще ви тласне в светлината на прожекторите и вие ще се озовете в нея, без дори да се опитвате. Работният ви екип ще се нуждае от вдъхновител и след речта ви дори най-големите скептици ще замълчат. Във вторник ще бъдете толкова обзети от креативност, че за една нощ ще скицирате проект, който по-късно ще спечели висока оценка далеч извън обичайния ви кръг. В четвъртък е възможна кратка схватка с откровено завистлив човек, но тя ще се разбие във вътрешната ви броня, без да остави и драскотина. До края на седмицата определено ще искате да облечете нещо специално, с нотка злато или кадифе, просто за забавление.

Любов: Привличането ще се роди от споделено разбирателство, когато вие и вашият партньор осъзнаете, че споделяте уникална перспектива за света. Вашият партньор ще ви подари джаджа или необичаен дизайнерски артикул, идеално подходящ, и ще се почувствате сякаш чете мислите ви. Необвързан Водолей може да се увлече в онлайн кореспонденция, която бързо ще накара да се върнете в реалността. Ще рискувате да експериментирате, като поканите партньора си на отделна разходка, за да споделят истории, и това странно преживяване ще ви сближи повече от ходене на кино. В тишината на нощта ще стигнете до просто осъзнаване: любовта е способността да бъдеш себе си с друг човек.

Хороскопът на Тамара Глоба за седмицата от 25 до 31 май 2026 г., Риби

Сънят в понеделник сутрин ще ви даде образ, който ще ви служи като водеща нишка през всичките седем дни. Вторник и сряда ще бъдат дни на творчески прилив: най-накрая ще стигнете до дълго лелеяна идея и всичко ще върви по гладко. Непознат ще ви прояви толкова много загриженост, че сериозно ще сметнете тази среща за неслучайна. До уикенда границата между мечта и реалност почти ще се размие, отваряйки шлюзовете на безкрайно вдъхновение.

Любов: Любовта ще бъде врата към непознатото и ще разкрие черти у партньора ви, за които дори не сте подозирали. Каране на колело или спонтанна екскурзия без карта ще разпалят отново онази искра, която сякаш е била погребана под пепелта на ежедневието. Необвързаните Риби ще се влюбят до уши в някого, чийто смях ще им напомни за бъдещето, сочейки пътя. Лека афера е възможна на езиков курс или в книжарница, където страниците се превръщат в първия мост между световете. Ще разберете, че истинската интимност е, когато можете мълчаливо да гледате звездите с някого и никога да не чуете въпроса „Защо?“.

