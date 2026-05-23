Тамара Глоба: Пари, любов и успех за 2 зодии

Целият месец май 2026 година ще бъде силно повлиян от енергията на Венера - планетата на любовта, красотата, хармонията и добрите възможности. Според известната руска астроложка Тамара Глоба краят на този месец е подходящ за решаване на стари дилеми, подписване на договори и започване на важни промени.

Особено благоприятни могат да бъдат решенията, свързани с работа, преместване, нови партньорства и лични отношения.

Най-важните събития се очакват именно през третата декада на месеца, когато две зодии ще усещат подкрепата на съдбата до самия финал.

Това са Лъв и Стрелец - знаци, за които последните дни на май 2026 може да донесат усещане, че най-сетне са на правилното място в правилния момент.

Лъв

За Лъвовете краят на май 2026 носи динамика, срещи и важни събития. Първата половина на месеца бе свързана с пътувания, нови контакти и възможности извън обичайната среда.

Бизнес срещи, сътрудничества и излизане от рутината сега могат да донесат много добри резултати. Лъвовете ще бъдат по-забележими, по-убедителни и по-готови да покажат на какво са способни.

В любовта също се отварят нови врати. Необвързаните Лъвове могат да срещнат човек, който заслужава внимание. За онези, които вече са във връзка, периодът носи шанс отношенията да преминат на по-сериозно и стабилно ниво.

Краят на месеца ще бъде силен и за творчество. Лъвовете могат да почувстват прилив на вдъхновение, желание да се върнат към любимо хоби или да развият личен проект.

Втората половина на май обаче изисква и повече умереност. Важно е Лъвовете да не пренебрегват сигналите на тялото си. Почивката, балансът и грижата за здравето ще бъдат ключови, за да запазят енергията си.

Стрелец

За Стрелците краят на май 2026 отваря врата към нови възможности, особено във финансовата сфера. Възможно е увеличение на доходите, успешен проект, повишение или неочакван паричен прилив.

Този период може да донесе реално усещане за стабилност, но е важно Стрелците да не се фокусират само върху печалбата. Май е благоприятен и за решаване на въпроси, свързани с дома, семейството и ежедневния живот.

Подреждане на жилището, инвестиция в комфорт, грижа за близките или семейни решения могат да донесат вътрешно спокойствие и удовлетворение.

На интелектуално ниво Стрелците също ще бъдат в силна позиция. Учене, писане, планиране, развитие на идеи и работа по лични проекти могат да дадат конкретни резултати.

Съветът към тях е да не се опитват да правят всичко сами. Сътрудничеството, екипната работа и подкрепата от правилните хора ще бъдат решаващи за успеха, пише zajenata.bg.

