Тамара Глоба: Огромно облекчение за Близнаците, разтърсваща новина за Дева

Седмицата от 18 до 24 май ще донесе усещане, че нещо дълбоко започва да се променя. Събитията няма да се развиват по познатия сценарий, а съдбата ще поднася изненади точно тогава, когато най-малко ги очаквате.

Разговори, случайни срещи и дори дребни съвпадения ще се окажат много по-важни, отколкото изглеждат на пръв поглед. Намерете своята зодия по-долу и вижте прогнозата на Тамара Глоба.

Любовта също ще бъде във въздуха – тиха, дълбока и съдбовна.

Овен

Тази седмица ще извади наяве истина, която отдавна сте усещали, но не сте искали да признаете дори пред себе си. Вторник ще бъде изключително силен ден за вас – препятствията буквално ще падат едно след друго. Възможно е да получите пари, които дълго сте чакали.

Любов

Страстите ще се разгорят с неочаквана сила. Старо чувство може внезапно да се върне в живота ви и да обърка напълно емоциите ви. До края на седмицата откровен разговор ще сложи край на съмненията и недоверието.

Телец

Хармонията ще стане вашето най-голямо оръжие през тези дни. Ще успеете да успокоите конфликт, който дълго е напрягал всички около вас. Разговор с непознат може да промени начина, по който гледате на живота си.

Любов

Очаква ви романтично помирение или ново начало. Очарованието ви ще бъде толкова силно, че човек, когото дори не познавате добре, ще се почувства неудържимо привлечен към вас.

Близнаци

Подреждането на хаоса около вас ще ви донесе огромно облекчение. Важен документ или решение ще сложи край на дълъг проблем. В петък ще разкриете чужда хитрост и ще излезете победители от сложна ситуация.

Любов

Старите обиди ще се стопят неочаквано лесно. Един съвсем обикновен момент у дома ще ви сближи повече от всички големи жестове досега.

Рак

Интуицията ви ще бъде невероятно силна. Сън или случайно съвпадение може да ви дадат отговор, който отдавна търсите. Средата на седмицата носи вдъхновение и силни емоции.

Любов

Ще усещате настроенията на любимия човек още преди да каже и дума. Тайно възхищение към вас може най-накрая да стане очевидно.

Лъв

Седмицата ще бъде динамична и напрегната, но и изключително успешна. Решенията, които ще вземете импулсивно, ще се окажат правилни. Очаквайте добра новина, свързана с работа или важен проект.

Любов

Силна емоция ще избухне внезапно. Един разговор може напълно да промени отношенията ви с човек, когото смятате, че познавате отлично.

Дева

Ежедневието ви ще бъде разтърсено от новина или обаждане, което ще ви накара да преосмислите плановете си. Финансов проблем постепенно ще започне да се решава.

Любов

Ще имате нужда от спокойствие и истинска близост. Съвсем обикновена вечер у дома може да се превърне в един от най-емоционалните моменти от седмицата.

Везни

Ще бъдете в центъра на събитията и разговорите. Информация, която случайно чуете, ще се окаже ключова за вас. В края на седмицата ще почувствате, че най-после намирате вътрешен баланс.

Любов

Интригуващо съобщение или флирт ще ускори пулса ви. Една прегръдка ще каже повече от дълги обяснения.

Скорпион

Търпението ви най-накрая ще започне да се отплаща. Очаквайте развитие в работата или признание, което дълго сте чакали. В средата на седмицата ще покажете характер и това ще впечатли околните.

Любов

Сдържаността ви ще се пропука и ще покажете чувства, които обикновено криете. Стар приятел може внезапно да погледне на вас по различен начин.

Стрелец

Промени ще започнат да се случват много по-бързо, отколкото сте готови да приемете. Среща с човек на сходна вълна може да постави началото на нов проект или нова посока.

Любов

Любовта и приятелството ще се смесят по красив начин. Човек, с когото общувате отдавна, може да се окаже много по-важен за вас, отколкото сте предполагали.

Козирог

Ще усетите, че вниманието на околните е насочено към вас. Възможност или предложение в началото на седмицата може да се окаже съдбоносно.

Любов

Вкъщи ще се случи емоционален разговор, който ще ви донесе огромно облекчение. Самотните Козирози ги очаква внезапно и силно привличане.

Водолей

Миналото ще се върне под формата на спомен, човек или случайна среща. Смяна на навици или дори малка промяна у дома ще отключи поредица от щастливи събития.

Любов

Очаква ви романтична изненада. Старите чувства могат да се разпалят отново с невероятна сила.

Риби

Жаждата за нови преживявания ще ви тласне към смели идеи и решения. Вдъхновение, пътуване или ново умение ще променят погледа ви към бъдещето.

Любов

Любовта ще бъде като приключение. Възможно е да се увлечете по човек, който е напълно различен от вас, но именно това ще ви омагьоса, пише zajenata.bg.

