Събков призна след "Хелс китчън"! Чака ли бебе от Деси Трифонова

Илиян Събков категорично отрече слуховете, че с Деси Трифонова чакат бебе. Бронзовият медалист в "Хелс китчън" призна, че всичко е било просто шега от негова страна.

"Това са глупости, че чакаме бебе! Изръсих го, защото съм глупак и просто исках шега да става. Исках да стресирам майка ми още малко", пошегува се Събков.

Той се превърна в един от най-обсъжданите участници през сезона не само заради готвенето си, но и заради отношенията си с Трифонова.

Събков разказа още, че още от самото начало е бил сигурен, че ще бъде приет в предаването.

По това време се намирал в Цюрих, Швейцария, а второто интервю за формата минало по телефона, защото не е могъл да присъства лично.

"Исках да бъда максимално себе си! Да бъда това, което съм, и за мен това е най-печелившата стратегия. Да се забавлявам, да играя своята игра и да не изневерявам на себе си. Мисля, че се справих", призна Събков пред Гала в предаването "На кафе" по Нова тв.

Той коментира и любовта, която откри в риалитито.

"Не ми беше цел да открия любовта във формата, но си казах, че ако се случи, ще го приема. Още повече в случая, че е Трифонова. Такова нещо не може да се планира."

