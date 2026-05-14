Уникален звяр вози Тръмп в Пекин

Два черни всъдехода с тонирани стъкла и регистрационни номера на правителството на САЩ бяха забелязани на магистрала в Пекин, което сигнализира за интензивното засилване на сигурността около най-важното дипломатическо събитие за годината – срещата на върха Китай-САЩ, съобщава South China Morning Post.

Китайските социални медии са залети от изображения на бронирани Suburban-и на американските тайни служби, които отдавна служат като основни автомобили за президентския кортеж, редом с американската президентска лимузина, наричана „Звярът“.

Тази кола е централната част на кортежа на Белия дом. Тя е построена специално за президента на САЩ и се смята за мобилна крепост.

От 1 май няколко самолета C-17 Globemaster III на американските военновъздушни сили кацнаха на международното летище в Пекин, доставяйки специализирана инфраструктура за президентското посещение, включително бронирани машини, комуникационно оборудване на Тайните служби и федерални екипи за сигурност.

Повечето от техническите спецификации на автомобила се пазят в тайна, но различни автомобилни издания, които са писали за лимузината на американския президент, предоставят обща картина, пише "Блиц".

„Звярът“ е в експлоатация от 2018 г. и въпреки че носи емблемата на Cadillac, това е може би единственото нещо, което споделя с който и да е автомобил, предлаган от компанията. Построен от General Motors под надзора на Тайните служби на САЩ, „Звярът“ прилича повече на мобилна крепост, отколкото на луксозен седан.

Автомобилът тежи между 7 и 9 тона. Той е построен върху модифицирана платформа за среднотонажен камион, съобщава Car Pro. „Звярът“, известен още като Cadillac One, ускорява до 60 мили в час за 15 секунди.

Каросерията на превозното средство е съставена от множество слоеве стоманена, алуминиева, керамична и композитна броня с дебелина няколко инча. Според разработчиците, вратите му са тежки колкото тези на Boeing 757. Долната част на каросерията е облицована с бронирани плочи за защита от потенциални бомбени взривове.

Прозорците на колата са изработени от бронирано стъкло с дебелина приблизително 13 см, способно да спре куршум .44 Magnum, а гумите са изработени от военна гума, която може да продължи да се свижи, дори ако е спукана.

„Звярът“ е пълен с устройства в стил Джеймс Бонд, за които се смята, че включват димни завеси и дръжки на вратите, програмирани да доставят 120-волтов електрически удар, за да възпрат нападателите. Съобщава се също, че може да създаде маслено петно, за да обърка вражеските превозни средства.

Говори се, че на борда има помпени пушки, гранатометни оръжия, прибори за нощно виждане и гранати със сълзотворен газ.

Интериорът на превозното средство е тапициран с висококачествена кожа. Пътническият салон е херметизиран и защитен от химически и биологични атаки. В него се помещава авариен кислороден резервоар, както и кръвна банка с кръвната група на президента.

Комуникационните системи позволяват на държавния глава да поддържа връзка навсякъде по света, а защитени телефонни и информационни канали са вградени директно в кабината.

Президентът ще може да предава кодовете, необходими за изстрелване на ядрено оръжие от вътрешността на „Звяра“ в случай на извънредна ситуация.

