Тръмп отива в Русия. Повтори думи на Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че краят на войната в Украйна вече наближава.

"Вярваш или не, мисля, че идва. И ще постигнем това споразумение между Русия и Украйна", каза Тръмп пред журналисти преди да отлети за Китай, допълвайки, че е "сложил край на осем войни".

Путин обяви, че краят на войната наближава в събота - след приема по повод Деня на победата

Тръмп каза още, че ще посети Русия тази година. "Това може да се случи. Ще направя всичко необходимо за разрешаване на ситуацията в Украйна", подчерта американският лидер.

На въпрос дали има "взаимно разбирателство" между него и руския лидер Владимир Путин, за това Русия да получи целия Донбас като част от мирно споразумение, Тръмп отговори с кратко "не".

Украинският външен министър Андрей Сибига каза за пореден път, че основното условие на Украйна за потенциално мирно споразумение с Русия е Киев да не прави никакви отстъпки по въпросите за териториалната цялост и суверенитет.

Поканата към президента на САЩ Доналд Тръмп да посети Русия остава в сила. Руският лидер Владимир Путин ще се радва да види своя американски колега в Москва, заяви прессекретарят на Путин Дмитрий Песков.

Нямам съмнение, че президентът на Русия винаги ще се радва да се срещне с американския си колега в Москва. Между другото, той му казва това всеки път по време на телефонни разговори, каза говорителят на Кремъл.

