Тръмп тропна с крак! Ултиматум към ЕС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че е разговарял по телефона с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, като изтъкна, че е дал срок на ЕС до 4 юли да изпълни своята част от търговското споразумение със САЩ. В противен случай, по негови думи, американските мита за блока ще достигнат много по-високи равнища, предаде "Ройтерс", цитирана от БТА.

Лидерът на Щатите определи разговора с председателя на ЕК като "прекрасен" и добави, че е обсъдил с Фон дер Лайен много въпроси, включително иранския, а двамата са се обединили около становището, че Техеран не може да разполага с ядрено оръжие.

Тръмп отбеляза, че ЕС има срок да изпълни търговското споразумение до 250-годишнината на САЩ, която те ще отбележат тази година на националния си празник 4 юли. На 1 май Тръмп обяви, че ще увеличи на 25 процента американските мита за внасяните от ЕС автомобили и камиони, отбелязвайки, че Евросъюзът не е спазил двустранното търговско споразумение. В момента митата са 15%.

В сряда еврокомисарят по търговията Марош Шефчович изрази оптимизъм след консултации с американския търговски представител Джеймисън Гриър, като заяви, че двете страни трябва да изпълнят търговското споразумение между ЕС и САЩ, което беше договорено през юли миналата година. Потенциалното увеличение би засегнало силно автомобилната индустрия в Германия. Германският министър на икономиката Катерина Райхе заяви по време на срещата на министрите от Г-7 в Париж, че се надява на компромис със САЩ, за да бъдат избегнати по-високите мита върху автомобили и лекотоварни превозни средства.

