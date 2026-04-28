Голяма изненада! Тръмп обяви къде иска да живее

Президентът Доналд Тръмп заяви, че винаги си е мечтал да живее в Бъкингамския дворец. Това написа той в Truth Social.

Така той коментира статията на Daily Mail, че е далечен роднина на краля Чарлз III.

Медията написа, че двамата са далечни роднини, защото имат общи предци по линия на праправнука на краля на Шотландия и майката на Тръмп, най-младата от 10-те деца в шотландското семейство, емигрирало в САЩ до началото на Втората световна война.

Колко хубаво, винаги съм мечтал да живея в Бъкингамският дворец и това ще обсъдя след няколко минути с краля на Великобритания, написа Тръмп. Дали обаче е само шега?

Чарлз Трети и Камила са на гости на Тръмп до четвъртък, така че кралски коментар по темата може и да чуем дотогава.

