Михаела Филева каза истината за Григор Димитров

"Не съм спала с Григор Димитров! С него дори не се познаваме. Той беше споделил моя песен, докато тренира, и беше написал нещо хубаво за мен. Това беше всичко необходимо, за да се завърти тази мълва."

Това категорично заяви певицата Михаела Филева. Изказването й идва, след като през миналата година упорито се говореше, че между нея и Гришо има нещо повече от симпатия. Слуховете набраха скорост, след като най-успешният български тенисист публикува видео от тренировка с песен на Филева, а впоследствие я определи като една от най-добрите изпълнителки в България.

Това се оказа достатъчно за фенове и клюкарски среди да започнат да съчиняват сценарии за бурна любовна история между звездите. В публичното пространство дори се появиха твърдения за тайни срещи и визити между двамата.

Истината е, че това далеч не е първият случай, в който изпълнителката се оказва героиня на шумни любовни спекулации. През годините името й е било свързвано с редица известни и не толкова известни мъже.

"С много хора са ме свързвали. Бога ми, писали са, че съм гадже на Енрике Иглесиас дори. Че той идва в България за концерт заради мен. Какви ли не щуротии", разказва с усмивка певицата и допълва:

"Никога не ме е дразнело, че ме свързват с различни мъже, защото никога не е било вярно. Ако не сте ме видели на снимка с някого, където аз да кажа, че този човек е с мен, обещавам ви значи, че не е вярно!".

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