Случи се чудо с Григор Димитров

Григор Димитров постигна две поредни победи за първи път от почти година насам.

Българинът, който се срина до 169-ото място в световната ранглиста, се принуди да играе турнири с доста нисък ранкинг, а именно такъв е Чаладжърът в Дъблин, където той постигна втората си поредна победа.

Григор победи с 6:2, 6:3 местният представител Конър Ганън, който се намира на 1089-о място в световната ранглиста.

Григор се справи със своя опонент за 70 минути тенис, постигайки два пробива за 6:2 в първия сет и един пробив за 6:3 във втория.

Така след вчерашния си успех над Крис Родеш от Люксембург, Григор вече е в серия от два поредни успеха - нещо, което не сме виждали от миналогодишния "Уимбълдън".

Именно на "свещената трева" нещата се обърнаха с главата надолу за Григор, който разкъса гръден мускул и пропусна остатъка от сезона, а през настоящата кампания нещата се развиват ужасно.

До момента той има изиграни 17 мача през 2026-а, от които е спечелил само четири, а последните два от тях са Чаланджъра в Дъблин.

Успехът над световния №1089 прати Григор в третия кръг, а там го очаква един измежду младия нидерландец Меес Рьотгеринг и французина Кириан Жаке.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com