Гришо отсече! Спира ли с тениса

Григор Димитров говори откровено за трудния период в кариерата си преди участието си на Чалънджъра в Бордо, като призна, че в момента преминава през сериозно предизвикателство, но остава мотивиран да се завърне на най-високо ниво.

Не крия, че се намирам в много сложна ситуация, но се опитвам да не мисля прекалено много за това и да се справям с наличното в момента. На този етап от кариерата си имам много по-голяма свобода и единственото напрежение може да дойде от мен самия", заяви българинът.

След контузията си първата ни ракета ще трябва да премине през квалификациите на Ролан Гарос, но това не променя неговата нагласа.

"За мен няма значение дали играя квалификации или не. Това е просто поредният турнир и трябва да печеля мачове. Щастлив съм, че все още мога да се състезавам, защото много лесно можеше изобщо да нямам тази възможност. В момента не става дума толкова за резултати, а за битката със самия себе си. Останалото ще дойде с мачове и здраво тяло", добави Димитров.

33-годишният тенисист не скри, че периодът извън корта му е дал възможност да преосмисли важни аспекти от професионалния и личния си път.

"За първи път наистина имах време да преосмисля кариерата си, здравето и графика си. Понякога извън корта се случват много неща, за които хората не знаят, и това е нормално. Бих спрял веднага, ако почувствам, че не мога да продължа или че вече не ми пука. Но знам, че това време още не е дошло", каза той.

Димитров подчерта, че най-голямото предизвикателство остава връщането към състезателен ритъм.

"Най-трудното е да намериш ритъма отново. Отнема време да се свържеш със себе си, когато си бил извън турнирите. Но вярвам, че когато отново повярваш в себе си, нищо не може да те спре. Имам още недовършена работа на корта", завърши българинът.

