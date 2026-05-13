Манчестър Юн с гореща новина за треньора

Манчестър Юнайтед ще започне преговори с мениджъра Майкъл Карик преди края на сезона, съобщава Скай Спортс.

Официалните разговори с младия английски специалист относно евентуалното продължаване на договора му ще стартират преди мача срещу Брайтън в 38-ия и последен кръг от Висшата лига на Англия на 24 май.

Карик пое "червените дяволи" през януари тази година, заменяйки португалеца Рубен Аморим. Юнайтед е записал 10 победи, завършил е наравно в три срещи и е загубил два мача под ръководството на Карик.

Два кръга преди края на сезона 20-кратният шампион на Англия е на трето място в класирането, след като има 65 точки и си осигури участие в Шампионската лига догодина.

