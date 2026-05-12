Огромна радост за капитана на Левски

Капитанът на "Левски" Георги Костадинов и съпругата му Радост отново ще стават родители. Новината сподели носителката на титлата "Мис България" в профила си в Instagram, публикувайки серия от кадри на първородния им син Георги, който е облечен с тениска "Big Brother" и държи снимка от видеозон.

"Нашата история не започна лесно и без трудности, НО притихнали в тишина и смирение се надяваме с присвити сърца и много надежда, че този път ще завърши със сълзи от щастие!", написа Радост.

Под поста заваляха поздравления от близки и почитатели на двойката, които побързаха да споделят радостта си от новината.

Щастието, че ще стават родители за трети път, Радост и Георги споделят повече от година, след като публично разкриха, че са изгубили близнаците, които очакваха, в шестия месец от бременността на миската.

От пост, който Радост публикува в социалните мрежи става ясно, че след инфекция и 16-часови контракции, двете деца са се родили преждевременно на 1 март. Въпреки трагедията тогава, Георги Костадинов бе на резервната скамейка на Левски във Вечното дерби срещу ЦСКА, но не взе участие в двубоя.

Дни по-късно футболистът използва профила си в социалните мрежи, за да благодари за подкрепата, която получи.

Щастливата новина за бременността на съпругата му идва само няколко дни след като тимът, на който Костадинов е капитан - "Левски", спечели титлата на България.

