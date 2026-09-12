Огромно щастие за Георги Костадинов
Спортният директор на ПФК „Левски“ се сдоби с втора рожба
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Спортният директор на ПФК „Левски“ се сдоби с втора рожба
Щастливата новина идва само дни след триумфа на "сините"
Опитният футболист кара втория си период на „Герена“
Георги Костадинов и Мустафа Сангаре пропуснаха първия мач в столицата
Какво става с Георги Костадинов
34-годишният халф е и с най-висока оценка от всички полузащитници на „сините“
Договорът с полузащитника е до лятото на 2026 година
Какво става с Георги Костадинов
Георги Костадинов преподписа договора си
Халфът на "Левски" Георги Костадинов получи наградата за най-добър играч на 22-ия кръг на "А" група, както и за най-добър футболист на февруари. Полуз...
Известният поет пусна нова книга навръх рождения си ден "Вечно подранил" е нарекъл новата си стихосбирка поетът Георги Константинов, която тези дни с...
Паузата в първенството дойде навреме за Георги Костадинов. Халфът бе опериран днес, след като дълго време имаше проблеми в слабините. Те се появиха ощ...
"През 1972 година станах олимпийски шампион, след като се боксирах със счупени ръце", твърди пред "ШОУ" легендарният боксьор Георги Костадинов. "Въпр...
Георги Костадинов от "Левски", който вчера вкара гол във вратата на "Ботев" (Пловдив), е с контузия след гостуването. Той е с бинтован десен глезен с...
Авер на Стоичков отърва "сините" от ненужен Кипърски бизнесмен увеличи новите в "Левски" с още един. От днес със "сините" тренировки започна Алекс Ко...
24-годишният халф Георги Костадинов ще започне подготовка с "Берое" в понеделник, въпреки че договорът му със заралии изтича в края на месеца. До него...
Хасково. Бившият заместник-началник на Свиленградската митница Георги Костадинов, който беше разследван за трафик на дрога през миналата година, отнов...
Стара Загора. "Берое" се сдоби с ново попълнение, след като договор с клуба подписа Георги Костадинов. Халфът бе привлечен със свободен трансфер, сле...
Стара Загора. Берое се сдоби с ново попълнение, след като договор с клуба подписа Георги Костадинов. Полузащитникът бе привлечен със свободен трансфер...