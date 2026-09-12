Всичко за Георги Костадинов

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Оперираха още един от "Левски"

Оперираха още един от "Левски"

Паузата в първенството дойде навреме за Георги Костадинов. Халфът бе опериран днес, след като дълго време имаше проблеми в слабините. Те се появиха ощ...

21 декември | 21:30
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