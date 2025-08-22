Добра новина за Левски преди реванша с АЗ Алкмаар

Двама от основните футболисти на Левски - Георги Костадинов и Мустафа Сангаре, продължават да се готвят по индивидуална програма заради контузии.

Те пропуснаха първия мач с АЗ Алкмаар (0:2), като шансовете на капитана и лидер в полузащитната линия Костадинов да играе в ответната среща в Нидерландия идния четвъртък са по-големи, а за централния нападател Сангаре ще се решава в последния момент.

Веласкес насрочи едно занимание за днес на "Герена", което беше възстановително за титулярите от двубоя срещу нидерландците. Халфът Асен Митков, който беше заменен принудително в 58-ата минута вчера вечерта заради мускулно схващане, е добре и състоянието му не е притеснително. Той със сигурност ще бъде на линия за реванша в Алкмаар.

