Галатасарай размаза Трабзонспор със 4:1 и е на финал за Суперкупата

Шампионът на Турция Галатасарай победи Трабзонспор със 4:1 в полуфинала за Суперкупата на страната с голове на Баръш Алпер Йълмаз, Ерен Елмалъ, Юнус Акгюн и Мауро Икарди, осигурявайки си място в мача за трофея. Единственото попадение за Трабзонспор бе дело на Фелипе Аугусто.

Галатасарай и Трабзонспор се изправиха един срещу друг на стадион „Газиантеп Метрополитън“, но „жълто-червените“ решиха изхода от срещата още до почивката. Галатасарай поведе с гол, отбелязан от Баръш Алпер Йълмаз в 38-ата минута, а след това направи резултата 2:0 с точното изпълнение на защитника Ерен Елмалъ в 45+3-ата минута.

Галатасарай имаше предимство и в играта на терена, така че двата гола преднина бяха най-нормалното нещо, когато отборът се оттегли в съблекалнята. Въпреки че Аугусто намали разликата с попадение в 55-ата минута, Юнус Акгюн реализира в 63-ата минута, за да направи резултата 3:1, а Икарди отбеляза в 81-ата минута, с което запечата победата на Галатасарай с 4:1 над Трабзонспор.

С този резултат Галатасарай си осигури място на финала за Суперкупата, където шампионите ще се изправят срещу победителя от двубоя Фенербахче-Самсунспор. Финалният мач ще се играе в събота, 10 януари, на Олимпийския стадион „Ататюрк“.

