Официално! Звезден трансфер в ЦСКА

Исак Соле ще бъде трансфериран от Славия в ЦСКА през зимата, съобщи президентът на "белите" Венцеслав Стефанов на пресконференция. Халфът, който през миналия сезон беше преотстъпен в турския Гьозтепе, се завърна при столичани през есента и след това изигра 7 мача във всички турнири, реализирайки 3 гола.

"Соле преминава в ЦСКА. Той има договор с нас за още само 4 месеца и не иска да го продължи. Рискът е да излезе със свободен трансфер през лятото. Принудени сме да го продадем на ЦСКА. Не смятам, че ще има други, които ще продаваме сега, но нищо не се знае. Ако има оферта, която да дава шанс на някой наш футболист, а и да е изгодна за клуба, ще приемем", заяви Стефанов пред медиите.

Тони Тасев, Ивайло Найденов и Денислав Александров се разделят с отбора през зимната пауза.

През декември Славия продаде защитника Мартин Георгиев на гръцкия АЕК.

"Селекцията е отворен процес, за момента няма нищо конкретно. Най-вече разчитаме на наши кадри. Има такива. Старши треньорът гледа и ги набелязва. Ако трябва, ще ги приобщи към първия отбор", каза още Венцеслав Стефанов.

Славия започна подготовка в края на миналата седмица. Столичани ще бъдат на лагер в турския курорт Анталия между 9 и 29 януари, където ще играят четири приятелски срещи. Съперниците за две от тях са известни. Това са сръбският Младост Лучани и казахстанският Тобол.

Старши треньорът на "белите" Ратко Достанич, който миналата есен замени Златомир Загорчич, желае да разполага с млади и опитни футболисти в състава през пролетта.

"Най-важно е да подготвим футболистите ни да играят 90 минути. Политиката на клуба от над 20 години е да се дава шанс за наши млади играчи. Жалко е да загубим качествени футболисти като Мартин Георгиев и Исак Соле. Ще се борим да влезем в Европа, дано. В моята кариера винаги съм давал шансове на млади играчи, но трябват и опитни хора", коментира Ратко Достанич.

