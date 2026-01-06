Левски започна подготовка. Чака нови играчи

Левски започна зимната подготововка без нови попълнения. От "Герена" съобщиха, че ще следват политиката си от последните няколко години и търсят играчи, които могат да бъдат полезни и да бъдат продадени на добра цена.

"В момента имаме играчи за 37 млн евро. И не е тайна, че към поне трима от тях има сериозен интерес - Майкон, Евертон Бала и Мустафа Сангаре", каза Наско Сираков.

Хулио Веласкес иска да се задържат добрите играчи, но и тимът да се подсили с качествени попълнения. Според различни източници, скоро на този фронт ще има добри новини. Тимът е близо до подпис с две от набелязаните цели. Очаква се дори сделките да бъдат приключени до края на седмицата.

Приоритет е атаката на тима. Търси си още един нападател и крило или двама флангови футболисти, съобщават "Мач Телеграф".

