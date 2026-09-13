България ускорява подготовката за F-16. Целта са 32 пилоти
ВВС искат и още една ескадрила, а забавянето на вторите осем самолета се опитват да бъде съкратено
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ВВС искат и още една ескадрила, а забавянето на вторите осем самолета се опитват да бъде съкратено
Правителството му възложи координацията на техническата подготовка, машинното гласуване и видеонаблюдението за изборите на 25 октомври
Изборите са на 25 октомври
В процес на подготовка са и две изцяло нови групи в направленията "изкуство" и "наука"
Турската столица въвежда ограничения на движението и посреща десетки световни лидери за един от най-мащабните форуми в историята на Алианса
Таксиметровите шофьори ще посрещат гостите с бутилки вода, турски сладкиши и дезинфектант
Председател на комитета е вицепремиерът Иво Христов
България да достигне до милиони потенциални туристи чрез международното излъчване
В Kaufland можете да откриете селекция от първокласни колбаси и сирена и разнообразие от рибни специалитети
Партиите подреждат листите си, а ЦИК въвежда нов ред за смяна на членовете на СИК
В скоро време може да има трансферни новини
След изненадващия сняг през октомври проходът вече е под специален зимен режим
Сергей Лавров и американският му колега Марко Рубио обсъдиха подробностите
Какво следва
Очаква се промяна в наредбата за предолимпийска подготовка
AI пише обети, подрежда маси и избира дати. Той е новият сватбен агент на младоженците
Съвсем скоро ще стана майка за първи път и вълнението ми е огромно, каза русата чаровница
Семинарът даде възможност за открит диалог между младежите и ръководството на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО
Подготовката е допринесла за повишаване на способностите за действия
Ето какво включва основната подготовка