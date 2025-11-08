Стягат Петрохан за зимата. Техника, сол и предупреждения към шофьорите

След ранния сняг, който изненада шофьорите по Петрохан още в началото на октомври, пътните служби вече са в пълна готовност за истинската зима. В сила е режимът на зимно поддържане както по самия проход, така и по високопланинските пътища в област Монтана.

Денонощна готовност и натрупани запаси

Фирмата, която отговаря за почистването на Петрохан, вече е преминала на 24-часови дежурства. Техниката е разположена на ключовите участъци по републикански път II-81, а складовете са пълни с материали.

„Наличните количества са в съотношение от около 150 тона сол и над 300 тона пясък – напълно достатъчно за началото на сезона“, съобщи пред Нова телевизия инж. Володя Вълов, директор на Областното пътно управление в Монтана.

По думите му е осигурена и специализирана техника за тежки зимни ситуации – готова да се включи при обилен снеговалеж или заледяване. „Имаме машини за извънредни случаи, така че проходът да остане проходим дори при по-тежки условия“, допълни Вълов.

Шофьорите – между опита и предпазливостта

Споменът от октомврийската снежна изненада все още е жив. Тогава Петрохан бе затворен за няколко часа, а десетки коли попаднаха в снежен капан. Затова днес водачите са далеч по-внимателни.

„Автомобилът е подготвен с всичко – пожарогасител, аптечка, гуми и друго“, казва Йосиф, редовен шофьор по маршрута. Други, като Милен, подхождат с хумор: „Трябва да имаме един чифт вериги, зимни гуми, чистачките на шест, светлините на шест и музиката на шест.“

Пътните власти напомнят, че Петрохан е един от най-високите проходи в страната – над 1500 метра надморска височина, където условията се променят за минути. „Абсолютно задължително е автомобилите да са подготвени за зимни условия – особено гумите. Най-важното е да се кара разумно и спокойно“, предупреди инж. Вълов.

