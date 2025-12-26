Опашки и чакане по границите още от ранни зори

Трафикът по част от българските граници започва деня с напрежение, като на ключови пунктове се образуват опашки и се налага изчакване. Най-сериозни затруднения има при товарните превози, докато при леките автомобили проблемите са локални. Пътуващите са призовани да следят актуалната обстановка.

Изключително интензивен е трафикът на граничен пункт Капитан Андреево на границата с Турция на изход за товарни автомобили. Образуват се колони от тирове, а преминаването става по-бавно от обичайното. Натоварено е и движението на граничен пункт Калотина на границата със Сърбия на вход за леки автомобили, съобщават от Главна дирекция Гранична полиция към 6:00 часа.

Фериботният кораб по линията Никопол-Турну Мъгуреле не извършва плавания от и за Румъния. Причината е непочистен сняг в зоната за товарене и разтоварване на моторни превозни средства, което временно спира фериботната връзка.

Трафикът е нормален на граничните преходи с Гърция, както и на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония, където движението се осъществява без затруднения.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com