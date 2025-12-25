Сняг и минусови температури на ключови проходи в България

На проходите Шипка и Хаинбоаз вали сняг, а пътните настилки са заснежени, но обработени и проходими. Това съобщиха от Областното пътно управление в Стара Загора, като подчертаха, че към момента няма въведени допълнителни ограничения за движение.

На прохода Хаинбоаз снеговалежът е по-интензивен, като температурата е около минус 2 градуса. На прохода Шипка е малко по-студено – минус 3 градуса, но обстановката остава под контрол. И на двата старопланински прохода, които свързват Северна и Южна България в област Стара Загора, работят по две снегопочистващи машини.

Пътните настилки на автомагистралите „Тракия“ и „Марица“ в областта са мокри, както и по-голямата част от основните пътни артерии. От пътните власти призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и със съобразена със зимните условия скорост.

