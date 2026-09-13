15 см снежна покривка и риск по пътищата в планините
Обилен снеговалеж вдигна тревога, пропадане на път усложнява движението
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Обилен снеговалеж вдигна тревога, пропадане на път усложнява движението
Превала и Пампорово побеляха, има готовност за почистване
Без камиони в проходите
Настилките са заснежени, но обработени, ограничения за движение няма
Все още няма въведени ограничения, движението се извършва при зимни условия
Продължава обработката на настилките от снегопочистващи машини
Очакват се обилни валежи от дъжд и сняг в Северозапада и Предбалкана
Екипи на електроразпределителното дружество втори ден продължават да работят за отстраняване на авариите
Снежен капан и паднали дървета дебнат шофьорите
Какво изтъкна тя в мрежата
На прохода „Предела" вятърът е леден. Пътят обаче вече е почистен
За това информираха от Национален парк-музей "Шипка-Бузлуджа"
Обясняват уникалната технология
Много технологични компании се опитват да се справят с опасенията от рецесия
Нови ограничения
Ето къде е ограничено движението
Проходите са проходими, на Хаинбоаз - с вериги
Проходите „Шипка“, „Република“ и „Троянски“ са затворени за движение
Дезинфекция срещу разпространението на африканската чума по свинете започна по паркингите на автомагистрала „Тракия“, в отсечката между областите Ста...
Републиканските пътища са проходими при зимни условия, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура". Температурите са в интервала от +...