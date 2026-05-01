15 см снежна покривка и риск по пътищата в планините

До 15 см достига снежната покривка в Пампорово и високите части на Смолянска област след обилни снеговалежи през нощта, съобщиха от Планинската спасителна служба. Снегът изненада района в началото на май и създаде зимна обстановка в планината.

Въпреки натрупванията основните пътни артерии остават проходими. Властите обаче предупреждават за повишено внимание заради рискови участъци.

Проходите „Превала“ и „Пампорово“, както и високите части в община Доспат, са почистени и опесъчени. Движението през тях е възможно, но при внимателно шофиране заради хлъзгави участъци и ограничена видимост.

В по-ниските части на областта обстановката остава спокойна, като пътищата са предимно мокри и движението се осъществява нормално. Времето е облачно, без валежи към този час.

Сигнал за пропадане на пътното платно е получен тази сутрин по трасето Смолян - Пампорово в района на Райковски ливади. Участъкът е обозначен, но преминаването там изисква особено внимание от страна на водачите.

Синоптичната обстановка остава нестабилна и не е изключено ново влошаване във високите части, което може да доведе до допълнителни затруднения по пътищата.

