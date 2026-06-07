Границите са спокойни, но ремонтът при Русе остава капан

Движението през граничните контролно-пропускателни пунктове в страната е нормално сутринта, съобщи Главна дирекция „Гранична полиция“. Няма данни за сериозни забавяния по основните направления към Румъния, Гърция, Турция, Северна Македония и Сърбия.

Единствената по-важна особеност остава ремонтът на мостовото съоръжение при Русе-Гюргево, където движението се регулира. От ГДГП напомнят водачите да следят актуалната информация преди пътуване, особено при преминаване през натоварени международни маршрути.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички преходи. При Русе-Гюргево обаче продължават ремонтните дейности по моста, което налага организация на движението на място. Това е един от най-натоварените маршрути за преминаване към северната ни съседка и при засилен поток са възможни временни забавяния.

На границата с Гърция движението също е нормално на всички пунктове. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ могат да преминават леки автомобили, автобуси и товарни автомобили.

Към Турция трафикът е спокоен през всички гранични пунктове. Нормално е и преминаването през пунктовете със Северна Македония. На всички ГКПП със Сърбия движението също е без отчетени затруднения.

Информацията е важна за пътуващите в началото на деня, когато много шофьори планират преминаване преди натрупване на по-сериозен трафик. Въпреки спокойната обстановка, водачите трябва да имат предвид, че ситуацията по границите може да се промени бързо при увеличен поток от автомобили, автобуси и товарни камиони. Най-разумно остава проверката на актуалните данни от „Гранична полиция“ непосредствено преди тръгване.

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