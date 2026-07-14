Дежавю всеки ден! Катастрофа с дете в Бургас!

Седемгодишно момиче пострада при пътен инцидент в бургаския жилищен комплекс „Славейков“, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
Катастрофата е станала в понеделник около 19:00 часа в района на блок 56.
По първоначални данни детето внезапно излязло тичайки на пътното платно, където било блъснато от лек автомобил, управляван от 18-годишен шофьор от Бургас.
Пострадалото момиче е откарано в болница, където лекарите са установили мозъчно сътресение. След прегледа то е освободено за домашно лечение.
От полицията уточняват, че водачът е с едва 10-месечен шофьорски стаж.
По случая е образувана проверка, която трябва да установи точните причини и обстоятелства около инцидента.
След инцидента детето е откарано за преглед в болница. Медиците установили, че има мозъчно сътресение. Освободено е за домашно лечение. Водачът е с 10-месечен стаж зад волана.
Полицията е започнала проверка по случая. Разследващите изясняват причините за инцидента.
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