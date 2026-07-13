Колко ли още такива са на пътя?! Украински ТИР карал със 7 гуми на галош

Украински тежкотоварен камион е бил спрян от движение при специализирана полицейска акция на автомагистрала „Тракия“, след като униформени установили, че се движи с изключително износени гуми, съобщава NOVA.

По данни на пътната полиция на места грайферът на гумите напълно липсвал, което превръщало движението на тежкотоварния автомобил в сериозен риск за останалите участници в движението.

Това се случва на фона на поредица тежки катастрофи с ТИР-ове през последните седмици по българските пътища.

Спрели камиона при 213-ия километър

Началникът на отдел „Охранителна полиция“ към ОДМВР – Стара Загора комисар Павел Вълов обясни, че през почивните дни в региона е въведена специална организация за отклоняване на тежкотоварните автомобили по обходни маршрути.

Именно по време на такъв контрол полицейски патрул забелязал украинския ТИР и го отбил при 213-ия километър на магистралата.

При проверката станало ясно, че както влекачът, така и ремаркето са с опасно износени гуми.

„Гумите изглеждат ударени или камионът се е движил дълго време без необходимия контрол от страна на българските или европейските институции“, коментира комисар Вълов.

Камионът минал необезпокояван през вътрешна граница

Според него случаят показва необходимостта от по-строг контрол върху техническото състояние на тежкотоварните автомобили.

„Този камион е влязъл през вътрешна граница на Европейския съюз, където превозните средства не винаги се проверяват, и така е стигнал до България без да бъде спрян“, посочи още той.

На водача е наложена глоба от 255 евро, а камионът остава спрян от движение, докато не бъдат подменени седем от гумите.

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