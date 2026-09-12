Райски газ зад волана: Опасната мода, която може да убие за секунди
Въпреки рисковете не е класифициран като наркотично вещество и не се улавя от полевите тестове
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Въпреки рисковете не е класифициран като наркотично вещество и не се улавя от полевите тестове
Експерти очертават мерките
Камионът е спрян от движение, а на шофьора е наложена глоба от 255 евро
Няма да плащаме за некачествени ремонти, категорично заяви кметът на София
Едно от предложенията е да се използват столичните видеокамери за наблюдение
„Шофирането не е игра!“ събра десетки млади хора в Стара Загора
Полицаи и експерти набелязаха стъпки за намаляването на катастрофите в Пиринския край на заседание на Областната комисия по безопасност на движението....