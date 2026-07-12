Турските гастербайтери задръстиха два гранични пункта. Алтернативните маршрути

Турските граждани, които живеят и работят в Западна Европа, особено в Германия, Австрия и Франция, масово се прибират към Турция за своите летни отпуски и ваканции.Този традиционен транзитен поток вече преминава през България, което превръща юли в най-натоварения месец за граничните ни пунктове.

Опашки на "Капитан Андреево" и "Калотина"

Интензивният трафик е отчетен тази сутрин на два от основните гранични пунктове на страната. На ГКПП „Капитан Андреево“ е засилен потокът от леки автомобили на изход към Турция, а на „Калотина“ - на вход от Сърбия. На останалите сухопътни граници движението е нормално, съобщи Главна дирекция „Гранична полиция“.

Допълнително забавяне в момента оказва и новата европейска Система за влизане и излизане (EES), която изисква повече технологично време за обработка на документите на граждани извън ЕС на българо-турската граница.

Най-сериозно е движението на „Капитан Андреево“, където се е образувал интензивен поток от леки автомобили, напускащи България.

Министерството на вътрешните работи съветват пътуващите да използват алтернативни и по-слабо натоварени пунктове:

За Сърбия: ГКПП „Връшка чука“, ГКПП „Брегово“ или ГКПП „Стрезимировци“.

За Турция: ГКПП „Малко Търново“.

Фериботът Оряхово-Бекет е спрян

На границата с Румъния движението през останалите преходи е нормално. Фериботната връзка Оряхово-Бекет обаче остава временно преустановена от 8:00 ч. на 10 юли заради ниското ниво на река Дунав. Движението по Дунав мост при Русе се осъществява и в двете платна след приключването на ремонта.

Спокойно към Гърция и Македония

Нормален е трафикът през всички пунктове по границите с Гърция и Република Северна Македония. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ могат да преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. Пунктовете „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ обслужват и автобуси и товарни автомобили.

Неделният поток вече натоварва двата ключови маршрута към Турция и от Западна Европа. Пътуващите през „Капитан Андреево“ и „Калотина“ трябва да предвидят повече време, а избралите маршрута през Оряхово - Бекет ще трябва да използват друг преход към Румъния.

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