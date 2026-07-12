Градът на булките облича войниците на НАТО. Униформите крият защита срещу отрови

Асеновград отдавна е известен като българската столица на булчинските рокли, но зад вратите на една местна фабрика се шие съвсем различна мода. Вместо дантела и воали по машините минават камуфлажи, защитни гащеризони и тактически панталони за армии и специални части от Европа. Производството изисква военна точност, а една грешна гънка или слаб шев могат да направят цялото изделие негодно. Така градът на булките постепенно се превръща и в неочакван център на европейската отбранителна индустрия, съобщава Нова телевизия.

От училището до фабриката

Зад развитието на производството стои семейството на Иван и Мария Добреви. Той е инженер и конструктор-моделиер, а тя има близо две десетилетия опит като учител и заместник-директор на училище, където е преподавала счетоводство и контрол.

Фирмата „Дресмейкър“ е основана през 2015 г. от Иван Добрев и инженера Месут Реджеб. В началото Мария Добрева помага с административната работа, но разрастването на бизнеса я кара да напусне образованието и да се включи изцяло в управлението. Днес в производствената база работят около 150 души, а продукцията е предназначена изцяло за чуждестранни клиенти.

„Съпругът ми е конструктор-моделиер и инженер и облеклото е неговата силна страна. Желанието му да се занимава с това никога не стихна и аз, заедно с неговия приятел Месут, го подкрепихме“, разказва Мария Добрева.

Повече от 70 части в един панталон

Сред шивачките е Кадер Рамадан, през чиито ръце вече са минали десетки хиляди бойни дрехи. В момента тя подготвя и прикачва яки към блузи за германските сухопътни сили.

„Има униформи с повече от 70 елемента, които се изработват на ръка и изискват много време. Панталонът е още по-сложен - с много джобове, детайли и ципове“, казва Кадер.

Всеки модел пристига със строга техническа документация, която определя платовете, шевовете, джобовете и дори начина, по който трябва да бъдат закрепени отделните части. Конструкциите се предоставят от министерствата на отбраната или от големите европейски изпълнители, а специалните материали най-често идват от Германия и Белгия.

Един от най-сложните модели е тактически панталон за германски елитни части. Той съчетава пет вида високотехнологичен плат, над 70 детайла, различни протектори, велкро, ципове и държачи. Повечето шевове са двойно усилени със специален негорим конец. Подобни панталони, произведени в Асеновград, са носени от германските подразделения, охранявали срещата на върха на Г-7 в Баварските Алпи през 2022 г.

Карбон срещу химическа атака

Военната униформа трябва едновременно да защитава, да бъде удобна и да не пречи на движенията. Затова някои от платовете имат покрития срещу вятър, дъжд, насекоми и опасни химически вещества.

„Ето това е един от гащеризоните за германската армия. Специфичното при него е, че предпазва от химически вещества. Отвътре има карбонов плат“, обяснява Иван Добрев.

Карбоновият слой поглъща или задържа част от опасните вещества, а отворите на дрехата са изработени така, че да не се разтварят лесно и да не се закачат в препятствия. Отделните джобове също не са декоративни - всеки е предназначен за конкретно оборудване.

„Много важно е отворите да бъдат защитени, да не могат да се отварят и дрехата да не се закачи някъде. Има много вътрешни елементи, които трябва да помогнат на професионалиста, който ще я използва“, обяснява технологът Мариана Новакова.

Бяло оръжие за нидерландските части

Освен униформи за Германия, Швейцария, Чехия и Полша в Асеновград се произвеждат снежни камуфлажи за специални подразделения на Нидерландия. Българската компания се включва в проекта през 2021 г. като партньор на нидерландска фирма, спечелила тригодишна поръчка за доставка към армии от НАТО.

Белият камуфлаж трябва да остава непромокаем и да запазва функционалността си в тежки зимни условия. Във фабриката се изработват още полицейски униформи, пожарникарски костюми, якета, шуби и различни видове тактическо оборудване.

„Най-сложните изделия със сигурност са гащеризоните, както и някои от якетата и шубите“, посочва Иван Добрев.

Пет слоя срещу резачка

Една от най-новите поръчки е за защитно облекло на германски горски служители. Платът е толкова здрав, че дори кроячите трудно го разрязват.

В панталоните са вградени пет слоя защита срещу пробождане и порязване. Те трябва да предпазват работещите от остри инструменти, моторни резачки и нападения на животни. В дрехата има и ушит електронен чип, който може да помогне при издирване на изгубен или пострадал човек в планината.

„Платът не позволява на резачката да достигне до кожата на човека. Има пет защитни слоя, а вътре е вграден и чип против изгубване или за спасяване“, разказва Мария Добрева.

Това производство има малко общо с обикновената конфекция. Всеки модел преминава през контрол, а материалите и технологиите трябва да покриват конкретни изисквания за безопасност. Компанията притежава сертификати за работа в отбранителния сектор и разчита основно на препоръките на чуждестранните си партньори.

Защитата има срок

Един от най-любопитните детайли е, че част от специализираните изделия имат строго ограничен експлоатационен живот. По думите на производителите някои военни облекла трябва да бъдат изваждани от употреба след петото пране, а костюмите със защита срещу химически вещества - още след второто.

Причината не е, че дрехите се разкъсват, а че защитните слоеве постепенно губят гарантираните си свойства. При подобно оборудване дори малкото отслабване на материала може да бъде решаващо.

За Кадер Рамадан обаче всяка униформа започва по един и същи начин - като отделни парчета плат, които трябва да се превърнат в надеждна защита за непознат човек.

Тя признава, че мечтае един ден да види отблизо войниците, които носят дрехите, изработени от нея. Някъде в Германия, Нидерландия или Чехия един военнослужещ може да разчита на яка, джоб или двоен шев, минали през ръцете на шивачка от Асеновград. Това е необичайната връзка между града на булчинските рокли и най-строгата мода в света - униформата, при която красотата отстъпва място на оцеляването.

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