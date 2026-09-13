Министърът удари по скъпите униформи: Семействата не са касички! (ОБНОВЕНА)
Георги Вълчев поиска край на цените от 350-400 евро и заговори за по-висока помощ през 2027 г.
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Георги Вълчев поиска край на цените от 350-400 евро и заговори за по-висока помощ през 2027 г.
Тази година е първата, в която покупките за училище ще се извършват в евро
В Асеновград 150 души шият бойни облекла за европейски армии, а някои модели съдържат над 70 отделни детайла
Стойността на непредоставеното униформено облекло за периода 2011-2015 г. възлиза на 29 499 089 лв. Това посочва вицепремиерът и министър на вътрешнит...
Полицията в Испания е конфискувала 20 хиляди униформи, предназначени за терористичните групировки ИДИЛ и "Джебхат ан Нусра". Те са открити при обиски,...
Инспекторите на Националната агенция за приходите, които проверяват търговски обекти, вече са облечени с дрехи, носещи означенията на НАП - сини блузи...
Данъчните по морето вече ходят на проверки, облечени с униформи. Новата визуална идентичност бе демонстрирана за първи път по време на акцията в Слънч...
Нови облекла за армията ще бъдат изработени по заповед на военния министър Николай Ненчев. Това съобщи самият той по време на отчета на 100-те дни нач...
Стара Загора. Служителите на "Интендантско обслужване" в Калофер отново са на протест и затвориха подбалканския път София – Бургас, съобщи БГНЕС. Слу...
София. Новите униформи за българските военнослужещи ще бъдат готови до 2015 година. Това съобщи вчера командирът на Сухопътни войски генерал-майор Анд...