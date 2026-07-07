Радев пристигна за вечерта на лидерите. Анкара вече събира върха на НАТО

Премиерът Румен Радев пристигна в Анкара за срещата на върха на НАТО и тази вечер заедно със съпругата си Десислава Радева ще бъде гост на официалната вечеря, давана от турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Това става ясно от съобщение на пресслужбата на ксабинета.

В турската столица се събират лидерите на 32-те страни членки на Алианса, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп, както и представители на партньорски държави, сред които и украинският президент Володимир Зеленски. Вечерята предшества утрешното заседание на високо равнище, на което НАТО ще обсъжда отбраната, подкрепата за Украйна и новите военни способности на съюзниците.

Българската делегация включва министрите на външните работи и на отбраната Велислава Петрова и Димитър Стоянов, както и началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Радев влиза във форума след срещата си с Ердоган, на която София и Анкара поставиха акцент върху двустранните отношения, сигурността, транспорта и енергетиката. Така българското участие започва с пряк политически контакт с домакина на срещата и продължава в общия съюзнически дневен ред.

Официалната вечеря в президентския дворец "Бештепе" ще събере лидерите преди същинската работна сесия. Присъствието на Тръмп, Зеленски и държавните и правителствените ръководители на всички страни от НАТО превръща Анкара в център на световната политика за следващите два дни.

Срещата на високо равнище вече е във фокуса на световния печат. Тя започна с инвестиционен форум на отбранителната индустрия, на който съюзниците обявиха мащабни проекти за укрепване на военните способности на Алианса.

Сред най-важните инициативи е отпускането на 40 млрд. долара за развитие на способности за противодействие на дронове. Върху тази тема акцентира и генералният секретар на НАТО Марк Рюте, защото безпилотните системи вече са едно от най-големите изпитания пред модерната отбрана.

Форумът на отбранителната индустрия зададе тона на срещата - повече инвестиции, повече производство и по-бързи решения за новите заплахи. Утре лидерите ще трябва да превърнат тази рамка в политически ангажименти, включително за подкрепата за Украйна и за бъдещите стратегически цели на НАТО.

За България участието на Радев идва в момент, когато източният фланг, Черно море и сигурността на региона остават сред най-чувствителните теми за Алианса. Затова присъствието на българската делегация в Анкара не е само протоколно, а част от разговор, в който отбраната, дипломатическите връзки и регионалната стабилност вървят заедно.

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