Предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара ще бъде ключова арена за сигурността на Черноморския регион. Върховният съвет за национална отбрана на Румъния, под председателството на президента Никушор Дан, обяви, че страната ще използва форума, за да привлече вниманието на съюзниците към нарастващите заплахи в региона. Основен акцент в исканията на Букурещ ще бъде по-силен възпиращ капацитет и адекватно военно присъствие на Алианса в зоната, провокирано от преките последици от руската агресия и зачестилите инциденти с паднали дронове на румънска територия. Сигурността в Черно море е заложена на карта и трябва да се вземат важни решения.

Военни мисии зад граница и българо-турско партньорство

Румъния затвърждава профила си на предвидим и надежден съюзник чрез сериозна финансова и логистична подготовка. На заседанието бяха одобрени силите за международни мисии през 2027 г., които ще наброяват общо 5358 души.

Специално внимание се обръща на Противоминната група в Черно море (MCM BLACK SEA), в която Румъния си партнира с България и Турция. Страната ще поиска разширяване на участието си в тази инициатива с оглед на поемането на нейното командване през 2027 г., тъй като проектът е жизненоважен за разминирането и защитата на критичната подводна инфраструктура.

Заплаха от „геополитическа изолация“ поради съдебен спор

Паралелно с глобалните теми, Върховният съвет за национална отбрана беше принуден спешно да разгледа сериозна вътрешна заплаха за въздушното пространство. Решение на Апелативния съд в Букурещ, породено от дело на 12 авиодиспечери за дискриминация, предвижда едномесечно спиране на лиценза на държавната компания РОМАТСА.

Компанията е единственият доставчик на услуги за въздушна навигация в страната. Поради тази причина Съветът предупреди правителството, че евентуално спиране на работата ѝ би предизвикало системна уязвимост. То би довело до блокиране на тактическите мисии на НАТО на Източния фланг и до незабавна геополитическа изолация на Румъния. Властите са задължени незабавно да открият решение за гарантиране сигурността на небето.

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