Анкара събира НАТО в съдбовен час, Алиансът търси нова сила сред войните

Анкара става център на световната политика днес и утре, когато 36-ата среща на върха на НАТО събира лидерите на всичките 32 държави-членки на Алианса. В турската столица се открояват пристигащият днес американски президент Доналд Тръмп, генералният секретар Марк Рюте, представители на партньорски страни и международни организации, както и хиляди дипломати, военни експерти и журналисти.

Българската делегация е водена от министър-председателя Румен Радев, който пристигна още вчера и разговаря с турския президент Реджеп Тайип Ердоган за развитието на двустранните отношения.

Форумът започва в момент, когато трансатлантическата връзка изглежда по-напрегната от обичайното, а темите за Украйна, разходите за отбрана, военната индустрия и ролята на САЩ в Европа стоят в центъра на вниманието.

Анкара посреща Алианса за втори път

Двудневната среща ще се проведе в президентския комплекс „Бештепе“ в турската столица и е втората среща на върха на НАТО, организирана от Турция след форума в Истанбул през 2004 г. За Анкара това е едно от най-големите международни домакинства през последните години - едновременно дипломатическо, военно, логистично и медийно изпитание.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган посреща съюзниците в момент, когато страната му отново е в центъра на няколко критични линии - Черно море, Близкия изток, Сирия, Газа, миграцията, енергийните коридори и отношенията със Съединените щати. Затова срещата не е само редовен форум на Алианса, а сцена, на която Турция показва тежестта си като държава домакин и като съюзник с голяма регионална роля.

България влиза в срещата след разговор Радев-Ердоган

Румен Радев пристигна в Анкара още преди началото на форума и проведе среща с Ердоган, на която двамата обсъдиха развитието на двустранните отношения. Разговорът постави българското присъствие в по-широк контекст - не само като участие в срещата на НАТО, а като част от диалога между София и Анкара по теми като свързаност, сигурност, търговия, транспорт и енергетика.

За България срещата има особено значение. Страната участва като съюзник от източния фланг, като черноморска държава и като външна граница на Европейския съюз. В дневния ред на НАТО тези теми не стоят отделно, те се пресичат в разговорите за възпиране, за военна мобилност, за миграционен натиск, за енергийна сигурност и за стабилността около Черно море.

Повече отбрана, повече производство

Основните теми на срещата са укрепването на възпиращия и отбранителния потенциал на Алианса, европейско-атлантическата сигурност, увеличаването на разходите за отбрана, развитието на отбранителната индустрия, бъдещите стратегически цели на НАТО и продължаващата подкрепа за Украйна. Това са въпроси, които вече не звучат като дипломатически формули, а като ежедневна необходимост за съюзниците.

НАТО влиза в срещата с амбицията да покаже, че парите за отбрана се превръщат в реална сила - техника, боеприпаси, системи за противовъздушна отбрана, нови технологии и по-бърза реакция при криза. Затова на форума ще има и специален акцент върху отбранителната индустрия. Съпътстващият Форум на отбранителната индустрия на НАТО ще събере висши представители на Алианса, партньорски държави и компании, за да се обсъждат производствени мощности, инвестиции и съвместни проекти.

Тръмп идва с тежки въпроси

Най-очакваното присъствие е това на президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Визитата му в Турция е първата му в страната и идва след напрежение около американските очаквания към съюзниците. Преди срещата Тръмп настоя за "лоялност", след като някои държави от НАТО се поколебаха да разрешат използването на свои бази от американски сили за удари срещу Иран.

Този спор добавя допълнително напрежение към форум, който по традиция трябва да показва единството на най-големия военен съюз в света. Сега обаче трансатлантическата връзка изглежда по-крехка. Вашингтон настоява европейците да поемат по-голяма част от тежестта на собствената си сигурност, а европейските столици очакват яснота дали Съединените щати ще запазят досегашното си военно присъствие на континента.

Вашингтон говори за "НАТО 3.0"

В навечерието на срещата американската администрация поставя темата за своеобразно обновяване на Алианса - формула, описвана като "НАТО 3.0". Зад нея стои очакването Европа да стане по-силна вътре в НАТО, а съюзниците да поемат повече конкретни ангажименти за отбрана, производство и готовност.

Темата за американските сили в Европа ще бъде сред най-чувствителните. Пентагонът вече започна шестмесечен преглед на американското военно присъствие, като фокусът пада върху напредъка на Европа в собствената й защита, но и върху достъпа на САЩ до бази и въздушно пространство. За европейските съюзници това е въпрос не само на военна математика, а на политическа сигурност.

Ердоган и Тръмп ще разговарят насаме

В рамките на форума се очаква среща на четири очи между Тръмп и Ердоган. Сред основните теми в този разговор ще бъдат възможното завръщане на Турция в програмата за изтребителите F-35, развитието на ситуацията в Сирия и Газа, както и други въпроси от двустранния и регионалния дневен ред.

Отношенията между Анкара и Вашингтон от години се движат между стратегическа необходимост и остри спорове. Затова разговорът между двамата лидери ще се следи внимателно не само в Турция и САЩ, а и в цяла Европа. Решенията или сигналите от него могат да имат значение за отбранителната индустрия, регионалните кризи и баланса в южния фланг на НАТО.

Украйна остава в центъра на съюзническата тревога

Продължаващата подкрепа за Украйна е другият голям въпрос на срещата. Войната с Русия вече е в пета година от пълномащабната инвазия, а нуждите на Киев остават огромни - от боеприпаси и обучение до системи за противовъздушна отбрана.

Украинският президент Володимир Зеленски трябва да участва в програмата, а външните министри ще заседават във формат Съвет НАТО-Украйна. Очаква се съюзниците да потвърдят политическата и военната подкрепа за Киев, но и да обсъдят как тя да стане по-устойчива в момент, когато европейските държави и Канада поемат все по-голяма част от нуждите на Украйна.

Партньорите от Азия и Тихия океан влизат в картината

Срещата в Анкара няма да бъде само вътрешен разговор между 32-те членки. На вечерята, която Ердоган ще даде за участниците, се очакват и представители на Япония, Южна Корея, Австралия и Нова Зеландия. Министрите на отбраната на съюзниците ще разговарят със свои партньори от Индо-Тихоокеанския регион, а отделна среща ще включва представители на държави от Персийския залив.

Това показва как НАТО разширява политическия си хоризонт. Алиансът остава евроатлантически, но вече гледа към глобална среда, в която Китай, Русия, Близкият изток, киберзаплахите и военните технологии са свързани в една картина. Анкара ще бъде мястото, където тази широка мрежа от партньорства ще получи нова видимост.

Турция вдига охраната до максимум

Турските власти определят организацията на форума като една от най-мащабните международни операции в страната през последните години. За сигурността ще се грижат близо 57 000 служители - над 48 800 полицаи, повече от 7400 жандармеристи и близо 640 специалисти по киберсигурност.

Засилени мерки са въведени във въздушното пространство, по основните пътни артерии и около стратегически обекти в Анкара. Част от близките квартали са с ограничено движение, някои държавни служители получават свободно време, за да се намали натоварването по улиците, а публични събирания са забранени. При проверки преди форума има и задържани, включително двама журналисти, съобщава Турската журналистическа асоциация.

Медиен център с мащаб на отделен град

Президентският комплекс е оборудван със съвременна комуникационна инфраструктура, зали за пленарните заседания, помещения за двустранни разговори и места за пресконференции. За журналистите в Президентската национална библиотека е изграден Международен медиен център, който показва мащаба на събитието.

Центърът разполага с 1800 работни места, 40 монтажни помещения, над 100 позиции за преки включвания и 11 зали за пресконференции. Най-голямата от тях има капацитет 500 души. За два дни Анкара ще бъде не само дипломатическа столица, а и огромна световна редакция, от която ще излизат посланията за бъдещето на Алианса.

Работната сесия идва утре

Официалната работна сесия на лидерите ще се проведе в сряда и се очаква да продължи около три часа. След края й НАТО трябва да публикува кратко заключително изявление с резултатите от срещата. До тогава вниманието ще бъде насочено към двустранните разговори, вечерната програма на Ердоган, срещите със съюзници и партньори и знаците от Вашингтон.

Анкара посреща НАТО в момент, когато всяка дума за сигурност тежи повече от обичайното. Алиансът трябва да покаже единство, но и да даде отговори - колко ще плаща Европа за отбраната си, как ще се подкрепя Украйна, каква ще бъде ролята на САЩ и как съюзът ще превърне политическите обещания в реална военна сила.

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