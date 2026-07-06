Турският министър на енергетиката с подробности за договора с Боташ

Министърът на енергетиката на Турция Алпарслан Байрактар в официалния си профил обяви след срещата си с българския енергиен министър Ива Петрова и българската делегация, която пристигна в Анкара за срещата на върха на НАТО, че сътрудничеството между турската енергийна компания „Боташ“ и българското дружество „Булгаргаз“ ще бъде разширено, а настоящият договор между тях – преразгледан.

„Срещайки се с министъра на енергетиката Ива Петрова и придружаващата я делегация, обсъдихме темите, които ще изведат още по-напред сътрудничеството в областта на енергетиката между двете ни страни, поставяйки на първо място търговията с газ.

След това с участието на премиера на България Румен Радев и колегата ми Ива Петрова беше подписан протокол между националната ни компания „Боташ“ и „Булгаргаз“ за развитие на сътрудничеството, свързано с природния газ“, написа Алпарслан Байрактар.

В публикацията си той потвърждава, че договорът между двете компании ще бъде преразгледан.

„С този протокол се споразумяхме да продължим процеса на преговори за актуализирането на условията по съществуващия договор между двете компании, като същевременно потвърждаваме общата ни воля за по-ефективно развитие на капацитета за пренос на природен газ, както и за по-ефективното му използване“, написа още турският енергиен министър.

Министър Алпарслан Байрактар е категоричен, че подписаният протокол ще допринесе за енергийната стабилност в региона.

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