ЕРМ Запад предупреждава за зачестили посегателства върху съоръжения

ЕРМ Запад отчита зачестили посегателства върху съоръжения от електроразпределителната мрежа, включително трансформаторни постове, от които се извършват кражби на трансформаторно масло. Дружеството предупреждава, че подобни действия са изключително опасни, могат да доведат до тежки аварии и създават пряк риск за живота и здравето както на извършителите, така и на хората в близост до съоръженията.

Нерегламентираният достъп до съоръжения от електроразпределителната инфраструктура, източването на масло или увреждането на оборудване може да доведе до попадане под напрежение, пожар, сериозни технически повреди и продължителни прекъсвания на електрозахранването.

Кражбата на трансформаторно масло не е обикновено посегателство върху имущество. Тя пряко застрашава сигурността на захранването на домакинства, бизнеси, обществени сгради, земеделски обекти и важни услуги. Вследствие на подобни действия без захранване може да останат голям брой клиенти, а възстановяването му често е сложно и изисква значителен ресурс и време.

ЕРМ Запад обръща внимание, че трансформаторното масло не е предназначено за използване като гориво, смазочен материал или за други битови, транспортни или селскостопански цели. Употребата или транспортирането му в автомобили, селскостопанска техника и други машини крие риск от повреди, инциденти, замърсяване при разлив и опасни ситуации за водачите и околните.

Дружеството призовава гражданите, кметовете на населени места, земеделските производители и всички компетентни институции да бъдат особено внимателни и да сигнализират при забелязване на съмнителни лица, превозни средства или действия в близост до трансформаторни постове и други електрически съоръжения. Сигнали се подават към МВР, на телефон 112, както и чрез официалните канали за контакт, посочени на сайта на ЕРМ Запад.

Дружеството напомня, че електроразпределителните съоръжения са под напрежение и достъпът до тях е разрешен единствено за квалифицирани служители, преминали специална подготовка и снабдени със защитно оборудване. Компанията активно сътрудничи с органите на МВР и местните власти за ограничаване на посегателствата върху електроразпределителната мрежа и за бързо възстановяване на захранването при възникнали аварии. ЕРМ Запад призовава за активна гражданска отговорност, тъй като опазването на енергийната инфраструктура е в интерес на цялото общество.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com