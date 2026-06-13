Електрохолд предоставя 7 стипендии на студенти по програмата M.O.V.E.
Стипендиантите са избрани след събеседване с комисия, част от която са и ръководителите на проектите в ЕРМ Запад
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Стипендиантите са избрани след събеседване с комисия, част от която са и ръководителите на проектите в ЕРМ Запад
Председателят на надзора на ЕРМ Запад обясни защо януари винаги е по-скъп, защо няма изравняване и защо България вече внася над 10% от електроенергият...
Компанията стриктно изпълнява своите ангажименти и извършва ежегодно кастрене в сервитутните зони
Работи се по единични сигнали в отдалечени райони
Компанията е осигурила необходимите материали за работа в трудни условия
Проектът значително намалява риска от прекъсвания при снеговалежи, паднали дървета и други неблагоприятни условия в Осоговската планина
Към 9:00 ч. няма абонати със спрян ток
Подадени са сигнали до пожарната и полицията
Кампанията цели да повиши информираността за реалните опасности
Премахването на неработещи мрежи на кабелни оператори подобрява градската среда, повишава качеството на електрозахранването и намалява риска от аварии
За първото полугодие на територията на ЕРМ Запад е открадната електроенергия, колкото е месечното потребление на град Лом
Електрохолд представи визията си за устойчиво развитие пред областния управител и кметове на общини
Компаниите от Електрохолд представиха приоритетите си за развитие на работна среща с областния управител и кметове на общини в областта
Групата Електрохолд представи приоритетите си за развитие на мрежата и обслужване на клиентите на среща с местните власти от областта
Проектът се изпълнява съвместно с общини и кабелни оператори
ЕРМ Запад обяви, че за присъединяване на нови обекти ще вложи 3 млн. лв. в областта и ще изгради възлова подстанция