ЕРМ Запад с новина за спирането на тока в центъра на София

Част от центъра на София е без електрозахранване, съобщиха от "Електрохолд" България, предаде БТА.

Изключени са изводи от подстанция "Рила", която захранва част от центъра на София. Аварийните екипи са на терен и работят за алтернативно захранване на клиентите. Причините за случилото се предстои да бъдат изяснени.

От Елекроразпределителни мрежи Запад излязоха със съобщение, което гласи:

"Пожар в колектор на ЕРМ Запад причини изключване на 15 извода средно напрежение, захранващи части от центъра на София. Подадени са сигнали до пожарната и полицията, като се очаква отдимяването на съоръжението, за да се установят причините и незабавно да започне възстановяване на електрозахранването по алтернативни схеми.

Ще държим клиентите информирани за всеки един етап от възстановяването."

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com