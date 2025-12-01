Голяма промяна в София! 180 камери пращат честитки

Нискоемисионната зона за автомобили в София ще действа от днес до 28 февруари 2026 г. Този сезон обхватът ѝ се разширява – освен малкия ринг, тя включва и по-голяма територия, наречена голям ринг, напомнят от общината.

Малкият ринг, където е забранено влизането на автомобили от първа и втора екогрупи, обхваща зоната, ограничена от булевардите „Васил Левски", „Патриарх Евтимий", „Генерал Скобелев", „Сливница" и ул. „Опълченска".

Големият ринг, в който не се допускат най-замърсяващите автомобили от първа екогрупа, е очертан от булевардите „Сливница", „Данаил Николаев", „Ситняково", „Михай Еминеску", „Пейо Яворов", „Никола Вапцаров", улицте „Атанас Дуков", „Люба Величкова", „Сребърна", „Хенрик Ибсен", булевардите „Петко Тодоров", „Иван Гешов" и „Константин Величков".

180 камери ще дебнат за нарушители. Те са разположени на външните точки на двата ринга. Специализиран софтуер

автоматично ще извършва проверка в съответните бази данни, за да се установи екогрупата и собствеността на всеки автомобил.

По границите на големия ринг, в който за първа зима няма да се пускат най-цапащите коли, още от 12 ноември камерите са свързани със системата. За две седмици са отчетени средно по около 1400 навлизания дневно на коли от първа екогрупа. Очаква се броят им да спадне драстично с влизането на забраната в сила от 1 декември.

Глобата за физически лица е 50 лв. за първо нарушение, а за юридически лица - 1000 лв.

Актовете ще се изпращат на нарушителите по пощата от Столичния инспекторат. По служебен път Столичната община ще изпраща уведомленията на нарушителите, чийто постоянен адрес е извън столицата.

