8 милиона евро за бижуто на София! Къщата с ягодите възкръсва

Къщата с ягодите в центъра на София, емблематично архитектурно бижу на града, има нови собственици. Те твърдят, че мотивът им за покупката е да я направят отново част от културния облик на столицата. Двамата предприемачи, Тенко Николов и Иво Ценов, купуват рушащия се паметник на културата за 8 милиона евро от бившия шеф на "Лукойл-България" Валентин Златев, припомня Нова телевизия.

8 милиона евро и новата визия за "бижуто на София"

Продажбата на къщата не е била обявена публично, като старите собственици правят подбор от десет потенциални купувачи. "Ние имахме невероятното желание да възстановим това архитектурно бижу в предишния му блясък и слава", заяви Тенко Николов, един от новите собственици.

"Много е ценно да имаме места като това, където хората да чувстват и да виждат красотата", коментира Николов. Той добави, че двамата с Иво Ценов искат на първо място тя да бъде достъпна за всички в някакъв период от време, а на второ - да бъде притегателен културен център, който да събира хора с будни интереси.

История на разрухата и сегашното състояние

Построена между 1927 г. и 1930 г., Къщата с ягодите е проектирана за заможното семейство на банкера Димитър Иванов и съпругата му Надежда Станкович. Архитект е завършилият в Австрия и Германия Георги Кунев. "Тя е образец на богато градско жилище от края на 20-те и началото на 30-те години. Можем да видим чертите на стила сецесион, можем да видим и някои от елементите на ар деко", обяснява Здравко Петров от "Исторически маршрути".

След преломния 9 септември 1944 г. банкерската къща е национализирана и отстъпена: първоначално за нуждите на румънското посолство, а впоследствие е превърната в място за срещи на съветски активисти. Спорен ремонт на покрива, десетилетие потъване в забрава, идея на мястото на оригинала да се появи копие и протести белязаха съдбата ѝ през последните години.

Днес състоянието ѝ е тежко: пукнатини по фасадата, падаща мазилка, рушащи се стълби. "Състоянието беше подобно на това, което го виждаш – пукнатини навсякъде, падат неща от фасадата. Състоянието на двора беше плачевно – не беше разчистван отдавна", разказва Тенко Николов.

План за реставрация - Без бетон и с майстори от световен мащаб

Николов и Ценов са категорични: "Искаме да я възстановим на 100%, както е била, но да направим и модерни неща - достъп за инвалиди, асансьор".

"Нашата цел не е да променяме, нашата цел е да запазим облика на къщата и отвън, и отвътре. Ще се опитаме да възстановим доколкото е възможно с материали, с които е правено едно време", казва Николов. "Самата къща няма стоманобетонна конструкция и всичко, което се прави, трябва да е внимателно, за да не бъде разрушено".

За укрепване собствениците планират да използват карбонови нишки, за да не слагат бетон. "Ще наемем и най-добрите майстори в световен мащаб, за да я върнем към предишните ѝ слава и блясък", заяви Николов. Дори камината от червен мрамор с изящни барелефи ще бъде преместена, отремонтирана и върната "едно към едно като преди", за да се запази първоначалният ѝ облик.

Административни срокове и градска легенда

Още през 80-те години на миналия век сградата е обявена за паметник на културата и недвижима културна ценност. Днес визата за проектиране в нейния автентичен вид е съгласувана от Министерството на културата.

"Очаквам да видя цялостния доклад в момента, в който техническите експерти са готови", обяснява Тенко Николов. "Очакваме в рамките на сравнително кратки срокове – 2-3 месеца – да получим и готовия цялостен проект. След което ще може собственикът да внесе цялата документация и да получи разрешение за строеж", обясни Тодор Чобанов, заместник-министър на културата.

А отговор на въпроса къде са ягодите дава историкът Златко Петров: "Това е едно романтично название, което е останало като градска легенда, че някога преди в двора на тази прекрасна къща е имало ягоди, които е можело да бъдат набрани от минувачите".

