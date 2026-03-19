Измамиха възрастна женица да остави всичките си пари до контейнер

Тъжно и срамно е, но продължават да мамят възрастни хора, спекулирайки с прзиви за помощ.

74-годишна жена стана жертва на телефонна измама в Луковит, съобщиха от полицията. На 17 март тя е подала сигнал, че ден по-рано е била измамена. Възрастната жена е получила обаждане на мобилния си телефон от скрит номер и мъж, който се е представил за служител на МВР е поискал от нея да предаде всички налични пари и ценности, с които разполага.

Мнимия полицай е успял да убеди потърпевшата, че парите са нужни за залавяне на измамници, като след приключване на операцията ще ѝ бъдат върнати. По познатата схема, жената е събрала 920 евро и златни накити. Спазвайки инструкциите на фалшивия служител на реда, след като ги е поставила в найлонов плик ги е оставила между два контейнера за отпадъци на кръстовище, предаде "Дарик". По случая се води разследване.

