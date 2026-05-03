Две ученички на световен финал, трябват им 7000 евро, за да пътуват

Ученички от Елена се класираха в националния отбор на България за Международното младежко компютърно състезание по креативен дизайн и ще представят страната ни на световните финали по информационни технологии, които ще се проведат от 26 до 29 юли в Калифорния.

Двете десетокласнички от Средно училище "Иван Момчилов" - Никол Минзова и Сияна Чилингирова, вече са сред най-добрите млади IT таланти в страната, но за да заминат за САЩ, се нуждаят от финансова подкрепа.

За целта училището им откри дарителска сметка, чрез която трябва да бъдат събрани необходимите 7000 евро за пътуването и престоя им в Калифорния, предава Bulgaria ON AIR.

"На Photoshop получих 964 точки, а на Power Point - 1000. Само трима ще пътуваме от България, като ние сме двете от Елена и едно дете от Бургас", разказа Сияна Чилингирова.

"Явиха се пет-шест деца и от всички участници две от тях имат най-висок резултат в България. Съответно се класират и оформят националния отбор от трима човека, а другият състезател е от Бургас", обясни инж. Светослав Михайлов, компютърен инженер и преподавател.

Никол Минзова споделя, че се увлича по програмите за графичен дизайн още от осми клас, защото те развиват фантазията ѝ. Тази година за първи път участва в състезанието и успява да стигне до световните финали.

"Харесва ми, че мога да експериментирам и да използвам въображението си по някакъв начин, да създавам различни неща, както и да коригирам снимки. Лос Анджелис... не всеки ден се отдава такава възможност и фактът, че съм я получила, е нещо много голямо", каза тя.

За да представят България на световните финали, десетокласничките се нуждаят от финансиране за самолетните билети и престоя си в Калифорния.

"Състезанието е невероятно преживяване, много голямо, с ученици от целия свят, и за пътуването имаме нужда от финансиране, защото са необходими 7000 евро", посочи инж. Светослав Михайлов.

"От 100 държави са всички участници, изключително много националности ще има. Вълнувам се да се запозная с най-различни хора и да си упражня английския език", сподели Сияна Чилингирова.

Желаещите да подкрепят талантите от Елена могат да направят дарение по следната банкова сметка: BG02CECB97903198195101, с основание "Състезание САЩ", а получател е СУ "Иван Н. Момчилов".

