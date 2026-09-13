Какво става! Децата продължават да се убиват: Тийнейджър наръга две момичета
Заподозреният е задържан. Според първоначалната информация е действал сам
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Заподозреният е задържан. Според първоначалната информация е действал сам
За целта училището им откри дарителска сметка
Майка и леля се намесват в сбиването, полиция задържа роднина на пострадалата
Две ученички се сбиват по време на междучасие, а 18-годишно момиче обгазява съученици и учителка
Районната прокуратура в Пазарджик ще работи по случая
Повече от 100 ученици бяха хоспитализирани
В дома му намериха и наркотици, искат изселването му от Сухиндол
Двете шестокласнички си организираха алкохолно парти рано сутринта във вторник
Драмата се разиграва на купон в Благоевград
Група въоръжени мъже пристигнали в държавното средно училище
Изпаднали в паника и не успели за излязат от вира
Брутален бой между 15-годишни ученички стигна до прокуратурата. Държавното обвинение се самосезира и започна разследване след като в социалната мрежа...
Две ученички от новозагорското село Асеновец и 23-годишен афганистанец, пребиваващ постоянно у нас, са ранени в катастрофа. Инцидентът е станал в село...
Съдия Бозова
Гавра на ученички с паметник на Васил Левски възмути много българи. Снимката, на която четири момичета на видима възраст 16-18 години, позират с непри...
Две 15-годишни момичета са намерени мъртви в гимназия в Глендейл, Аризона. Вероятната причина за смъртта им е самоубийство, съобщава "Дарик". Телата...
Ученички от спортното училище в София обвиниха треньора си Сексскандал разтресе спортна България. Столичната полиция проверява 65-годишния треньор по...
14-годишна тийнейджърка твърди, че била пребита от свои връстници от завист. Като причина за побоя момичето посочва участието й в конкурс за красота,...
"То с палка не боли", написала в нета нападателката Емили Стела и побойничката спорели коя да се снима в песента "Ханибал" на рапърите Титана и Кинд...
Деветокласниците Елена Гарабийска, Александра Георгиева и Десислава Вецова седнаха на кметския стол в Разлог. Трите ученички от Професионална гимназия...