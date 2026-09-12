Измамиха възрастна женица да остави всичките си пари до контейнер
Мним полицай я прилъгал по телефона
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Мним полицай я прилъгал по телефона
Абсурден опит за заобикаляне на закона в столицата
Телефонните измамници стават все по-изобретателни, а техните жертви все по-наивни. 73-годишна пенсионерка от Сливен хвърли 12 000 лева от терасата си,...
Стара Загора. Мним полицейски шеф и негов съучастник са измамили 27-годишна казанлъчанка, като я принудили да купи ваучери за GSM за над 400 лв. Сложн...