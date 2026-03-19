Топ синоптик отложи пролетта. Първи думи за времето през април

Астрономическата пролет идва, но истинската пролет ще се забави, с прогнози около 10 дни след астрономическата. Това съобщи синоптикът Петър Янков в "България сутрин".

"Валежи и температури от порядъка на 8 до 12-13 градуса в населените места ще бъде най-честото явление през следващите дни. В събота ще има по-малко валежи в нашите южни и западни съседи. Сънародниците ни, които ще пътуват на запад, тръгват на хубаво време без валежи. В южните части на Гърция се очакват превалявания", информира той.

Дъждът в планините преминава в сняг

Янков уточни, че при нас валежите ще бъдат главно в Стара планина и Предбалкана, където дъждът ще преминава в сняг.

"Влажните пътни настилки ще създават проблеми. Шофьорите да внимават. Столицата ни се нарежда по средата с максимални температури около 9 градуса. Най-топло ще бъде в съботния ден в Белград - около 15 градуса", уточни синоптикът пред Bulgaria ON AIR.

Нова вълна от валежи след кратко затишие

В неделя температурите ще се повишат в западните райони. В столицата максималните температури ще бъдат около 10 градуса. Валежи ще има в източните и североизточните части от страната.

"В понеделник ще има временно разкъсване на облаците и спиране на валежите, но във вторник и сряда отново се усилват. След временно спиране на дъждовете в сряда и затопляне с температури от 10 до 15 градуса, от четвъртък започва нов продължителен период с чувствителни по количество валежи, по-значителни в петък - предимно от дъжд, в планините от мокър сняг", каза още Янков.

Времето през април

"Балканите ще бъдат атакувани непрекъснато от циклони с нежни имена и ще носят чести валежи. След интензивните валежи в края на месеца, ще има временно спиране на валежите в началото на април. Температурите в дългосрочен план ще се движат в рамките на климатичните норми за края на март, между 9 и 13-14 градуса", обобщи синоптикът.

По думите на Янков истинската пролет се очаква да дойде след 5-6 април.

"В петък, събота и неделя морето ще бъде бурно, с високи вълни - между 3-4 метра", допълни той.

Дългосрочните прогнози са за по-стабилно време с повече слънце.

